2018 Ocak ayı ara transfer dönemi sona erdi! İşte dikkat çeken transferler…
28 günlük 2017-18 sezonu ara transfer döneminin son günü imzalar ardı ardına geldi. Türkiye’de transferin son gününde Gençlerbirliği, Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın kardeşi Florentine Pogba'yı transfer ettiğini duyururken Antalyaspor ile yollarını ayıran Samuel Eto'o, Atiker Konyaspor'a imza attı. Bugün Türkiye'de biten transferlerde Vagner Love ve Cyle Larin Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalarken Galatasaray, Inter'Den Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmayı başardı.Avrupa'da ise Arsenal golcü futbolcu Pierre Emerick Aubameyang'ı transfer ederken Chelsea, Londra ekibinden Fransız golcü Olivier Giroud ile Roma'dan Emerson Palmieri'yi ile kadrosunu güçlendirdi.
Geçmiş senelere göre oldukça hareketli geçen ara transfer döneminde birçok futbolcu kulüp değiştirdi. Türkiye’de başta Fenerbahçe olmak üzere de transfer yapmayan takımlar taraftarları tarafından ağır eleştrilere maruz kaldı. Ara transfer döneminde büyük bonservis bedelleri ödenirken en yüksek bonservis bedellerinden biri de Ndiaye’yi Stoke City’e yaklaşık 17 milyon Euro’ya satan Galatasaray’a ödendi. İşte taraftarların merak ettiği ara transfer dönemin takım değiştiren futbolcular…
2018 OCAK AYI ARA TRANSFER DÖNEMİNDE BİTEN TRANSFERLER
Moussa Sow: Al-Ahli’den Bursaspor’a
Diabate: Osmanlıspor’dan Benevento’ya (Kiralık)
Arda Turan: Barcelona’dan Başakşehir’e (Kiralık)
Cyle Larin: Orlando City’den Beşiktaş’a
Ahmethan Köse: Fenerbahçe’den Boluspor’a
Yevgen Seleznov: Karabükspor’dan Akhisarspor’a
Barış Başdaş: Karabükspor’dan Alanyaspor’a
Sandro: Antalyaspor’dan Benevento’ya
Mustapha Yatabare: Karabükspor’dan Konyaspor’a
Bilal Kısa: Bursaspor’dan Akhisarspor’a
Domagoj Vida: Dinamo Kiev’den Beşiktaş’a
Aydın Yılmaz: Kasımpaşa’dan Adana Demirspor’a
Jeremy Menez: Antalyaspor’dan Club America’ya
Galip Güzel Sivasspor’dan Çaykur Rizespor’a
Florentin Pogba: ST. Ettienne’den Gençlerbirliği’ne
Henri Saivet: Newcastle United’den Sivasspor’a
Volkan Şen: Trabzonspor’dan Konyaspor’a
Samuel Eto’o: Antalyaspor’dan Konyaspor’a
Adis Jahovic: Göztepe’den Konyaspor’a
Vagner Love: Alanyaspor’dan Beşiktaş’a
Stephane Sessegnon: Montpelliler’den Gençlerbirliği’ne
Robinho: Atletico Minerio’dan Sivasspor’a
Rijad Bajic: Udinese’den Başakşehir’e
Yugo Nagatomo: İnter’den Galatasaray’a
Demba Ba: Shanghai Shenhua’dan Göztepe’ye
AVRUPA’DA BİTEN TRANSFERLER
Olivier Giroud – Arsenal'den, Chelsea'ye
Pierre Emerick Aubameyang – Borussia Dortmund'dan, Arsenal'a
Michy Batshuayi – Chelsea'den Borussia Dortmund'a
Lucas Moura – Paris Saint Germain'den, Tottenham'a
Ovie Ejaria – Liverpool'dan, Sunderland'e
Didier Ndong – Sunderland'den, Watford'a
Guidetti – Celta Vigo’dan Deportivo Alaves’e
Yerry Mina: Palmeiras’tan Barcelona’ya
Cedric Bakambu: Villarreal’den Beijing Guoan’a
Roger Martinez: JS Suning’den Villareal’e
Carlos Vela: Real Sociedad’dan Los Angeles FC’ye
Wesley Sneijder: Nice’ten Al Gharafa’ya
Konstantinos Mavropanos: PAS Giannina’dan Arsenal’a
Kevin Mirallas: Everton’dan Olympiakos’a
Philippe Coutinho: Liverpool’dan Barcelona’ya
Ross Barkley: Everton’dan Chelsea’ye
Lucas Lima – Santos’tan Palmeiras’e
Mario Gomez: Wolfsburg’dan Stuttgart’a
Virgil Van Dijk: Southampton’dan Liverpool’a
Diego Costa: Chelsea › Atletico Madrid
Ndiaye: Galatasaray’dan Stoke City’e