2018 Ocak ayı ara transfer dönemi sona erdi! İşte dikkat çeken transferler…

3 Ocak'ta başlayan 2018 ara transfer döneminde sona erdi. Ara transfer dönemi takımlar açısından oldukça yoğun geçti. Başta Türk takımları olmak üzere birçok Avrupa takımı flaş transferlere imza attı. İşte Avrupa ve Türkiye'de son dakika transferler de dahil, biten tüm transferler...

28 günlük 2017-18 sezonu ara transfer döneminin son günü imzalar ardı ardına geldi. Türkiye’de transferin son gününde Gençlerbirliği, Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın kardeşi Florentine Pogba'yı transfer ettiğini duyururken Antalyaspor ile yollarını ayıran Samuel Eto'o, Atiker Konyaspor'a imza attı. Bugün Türkiye'de biten transferlerde Vagner Love ve Cyle Larin Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalarken Galatasaray, Inter'Den Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmayı başardı.Avrupa'da ise Arsenal golcü futbolcu Pierre Emerick Aubameyang'ı transfer ederken Chelsea, Londra ekibinden Fransız golcü Olivier Giroud ile Roma'dan Emerson Palmieri'yi ile kadrosunu güçlendirdi.

Geçmiş senelere göre oldukça hareketli geçen ara transfer döneminde birçok futbolcu kulüp değiştirdi. Türkiye’de başta Fenerbahçe olmak üzere de transfer yapmayan takımlar taraftarları tarafından ağır eleştrilere maruz kaldı. Ara transfer döneminde büyük bonservis bedelleri ödenirken en yüksek bonservis bedellerinden biri de Ndiaye’yi Stoke City’e yaklaşık 17 milyon Euro’ya satan Galatasaray’a ödendi. İşte taraftarların merak ettiği ara transfer dönemin takım değiştiren futbolcular…

2018 OCAK AYI ARA TRANSFER DÖNEMİNDE BİTEN TRANSFERLER

Moussa Sow: Al-Ahli’den Bursaspor’a

Diabate: Osmanlıspor’dan Benevento’ya (Kiralık)

Arda Turan: Barcelona’dan Başakşehir’e (Kiralık)

Cyle Larin: Orlando City’den Beşiktaş’a

Ahmethan Köse: Fenerbahçe’den Boluspor’a

Yevgen Seleznov: Karabükspor’dan Akhisarspor’a

Barış Başdaş: Karabükspor’dan Alanyaspor’a

Sandro: Antalyaspor’dan Benevento’ya

Mustapha Yatabare: Karabükspor’dan Konyaspor’a

Bilal Kısa: Bursaspor’dan Akhisarspor’a