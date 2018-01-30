Vagner Love, Gençlerbirliği kadrosunda

Beşiktaş'ta yeni transfer Vagner Love, bu akşam Gençlerbirliği ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının kadrosuna alındı.

Beşiktaş’ta yeni transfer Vagner Love, bu akşam Gençlerbirliği ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının kadrosuna alındı. Beşiktaş'ın son transferi Vagner Love, yeni takımı ile ilk maçına bu akşam çıkmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Vagner Love transferini KAP`a bildirdi Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İlgili Haberi Oku

Teknik direktör Şenol Güneş, Brezilyalı futbolcuyu Ziraat Türkiye kupası çeyrek finalinde oynanacak Gençlerbirliği maçı kadrosuna aldı. 33 yaşındaki oyuncunun maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Love bu sezon son maçına Aytemiz Alanyaspor'un 22 Aralık'ta Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında çıkmıştı.