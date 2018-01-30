Taraftarlardan Zeytin Dalı Harekatı’na destek!

Türkiye'nin farklı kendtlerinde buluşan taraftar grupları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü harekata destek vermek için Hatay'a geldi.

Süper Lig, TFF 1.Lig ve amatör liglerde mücadele eden futbol takımlarının çeşitli taraftar grupları, TSK’nın düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere moral ve destek vermek için Hatay’ın Antakya ilçesinde toplandı.

Konvoy eşliğinde Hassa ilçesine geçen taraftar grupları yol güvenliğini sağlayan askerleri ziyaret etti. Askerlere çeşitli hediyeler veren taraftarlar Mehmetçikle daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.