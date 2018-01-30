Son dakika… İngilizler Badou Ndiaye transferini açıkladı: ‘Stoke City ve Galatasaray anlaştı!’
İngiltere basını, Stoke City'nin Badou Ndiaye transferinde Galatasaray ile anlaşma sağladığını açıkladı.
Sky Sports, Badou Ndiaye transferinde Stoke City ve Galatasaray’ın 15 milyon pound’a anlaşma sağladığını duyurdu.
Alınan bilgilere göre, iki kulüp arasında ödemelerin nasıl yapılacağı ve bir iki yasak konu hakkındaki görüşmeler halen sürüyor. Ancak Stoke City yetkilileri anlaşmanın yarın erken saatlere kadar sonuçlanabileceğini ifade etti.
Senegalli futbolcunun sağlık kontrolleri için İngiltere’ye gelmesi beklenirken İngiltere vizesi bulunmayan Ndiaye için Stoke City’nin çalışma izni başvurusunda bulunabileceği öğrenildi.
Son güncelleme: 11:52 | 30.01.2018