Galatasaray Inter’den Nagatomo’yu kiralamak üzere

Galatasaray, aradığı sol beki İtalya'da buldu. Galatasaray Inter'de forma giyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo'yu sezon sonuna kadar kiralamaya çok yakın...

Ara transfer döneminde sol bek arayışında olan Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Inter’den Yuto Nagatomo’yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. beIN Sports’un haberine Inter ile her konuda anlaşan Galatasaray’ın Nagatomo ile resmi sözleşmeyi kısa zamanda imzalaması bekleniyor.

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2011 yılından bu yana Inter forması giyen Nagatomo, Japonya Milli Takımı formasını ise 101 kez terletti. İtalya Serie A’da bu sezon 11 maçta 792 dakika süre aldı. Yuto Nagatomo, bu maçlarda asist ya da gol katkısı yapamadı.