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Son dakika… Emre Akbaba Başakşehir’de

Süper Lig lider Medipol Başakşehir, Alanyaspor'un genç yıldızı Emre Akbaba transferinde mutlu sona ulaştı. Emre Akbaba karşılığında Mehmet Batdal, Alanyaspor'a verilecek.
16:1730 Ocak 2018
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Son dakika… Emre Akbaba Başakşehir’de

Ara transfer döneminde Barcelona’dan Arda Turan, Udinese’den Riad Bajic’i kiralayan Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor’un milli oyuncusu Emre Akbaba’yı kadrosuna kattı.

Haber Türk’te yer alan habere göre; genç yıldız, sezon sonuna kadar Alanyaspor'da kalacak ve yeni sezonda Başakşehir forması giyecek. Bu transfer karşılığında ise Mehmet Batdal, Alanyaspor'a verilecek.

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Mehmet Batdal ise gelecek sezonu beklemeden Alanyaspor'a transfer olacak ve Akdeniz ekibinin formasını giymeye başlayacak.

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Etiketler
Emre Akbaba Medipol Başakşehir transfer
Son güncelleme: 16:30 | 30.01.2018
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