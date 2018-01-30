Son dakika… Beşiktaş Larin’i kiraladığını açıkladı

Beşiktaş, Cyle Larin'in transferi konusunda kulübü Orlando City ve MLS ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Cyle Larin’i resmen renklerine bağladı. Orlando City ile yaşanan sorunları çözen siyah beyazlı kulüp, 22 yaşındaki golcü ve MLS ekibi ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş, Kanadalı oyuncu için 4 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Orlando City ile 1.8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş, yaklaşık 2 hafta önce İstanbul’a getirdiği 22 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli olmadan transfer etmeyi planlıyordu. Ancak MLS ekibi, Larin’in sözleşmesini tek taraflı olarak 1 yıl uzattı.

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Siyah-beyazlılar, transferi FIFA’ya taşınmadan tamamlamak için Orlando City ile anlaşmaya vardı.

İşte Beşiktaş’tan yapılan açıklama:

Profesyonel Futbolcu Cyle Christopher Larin’in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile görüşmelere başlanmıştır.