Sivasspor’un yeni transferi Henri Saivet kimdir? Henri Saivet kaç yaşında?

Brezilyalı yıldız Robinho'nun ardından Henri Saivet'i de alan Sivasspor gündeme oturdu. Peki futbol severler tarafından adı bilinen Sivasspor'un yeni transferi Henri Saivet kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Saivet futbol hayatı...

Devre arasında dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncu Robinho'yu renklerine katan Sivasspor, ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet ve kulübü Newcastle United ile anlaşarak kiralık olarak kadrosuna kattı. Peki Henri Saivet kim, yaş, nerel, hangi takımlarda oynadı biliyor musunuz? İşte Saivet kimdir, kaç yaşında, milli takımı hangi ülke ve daha merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı haberimizde..

SİVASSPORLU HENRİ SAİVET KİMDİR, YAŞI, NERELİ?

Henri Saivet 26.10.1990 Dakar doğumlu… Futbola Fransız ekibi Bordeaux’da başlayan Henri Saivet 9 sezon boyunca bu takımda forma giydi. Senegalli orta saha oyuncusu 2016 yılında ise ilk transferini yaptı ve 6 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibi Newcastle United’a transfer oldu. İlk sezonunda çok fazla forma şansı bulamayan Saivet daha sonra Saint-Etienne’e kiralandı.

1 Sezon sonra Newcastle United’a geri dönen Henri Saivet bu sezon da çok fazla forma şansı bulamadı. 7 maça çıkan Senegalli futbolcu 1 gol atma başarısı gösterdi.11 kez Senegal A Milli Takım forması giyen 27 yaşındaki futbolcu 1 kez fileleri sarstı.