Serdar Güzelaydın, SÖZCÜ’ye konuştu: ‘Galatasaray şampiyonluğu bırakmaz’

Seçim sonrası Galatasaray Sportif A.Ş’den istifa eden eski yönetici SÖZCÜ’ye konuştu: “Bunu gerçekleştirecek kadro ve onları yönetecek lider bir hoca var. Herkesin görevi 21. şampiyonluk için kenetlenmektir

Son dönemde Galatasaray'da en çok konuşulan isimlerden Serdar Güzelaydın, SÖZCÜ Spor Müdürü Bahadır Çokişler'e konuk oldu, hakkındaki eleştirilere cevap verdi ve takıma güvenini dile getirdi.

Sportif A.Ş yöneticiliğinden seçim sonrası istifa eden Güzelaydın, “Kongre iradesini gösterdi, seçim geride kaldı. Artık herkesin görevi 21. şampiyonluk için çalışmak, birlik olmak ve kenetlenmektir” dedi.

Güzelaydın “Bunu gerçekleştirecek bir kadro, bu kadroyu yönetecek deneyimli, tecrübeli ve lider bir hoca var” diyerek Fatih Terim'e güvenini dile getirdi.

Sportif A.Ş eski yöneticisi, “Galatasaray'ın tabiiki sorunları var ama aşılamaz ya da rakiplerinden daha farklı değil. Onlardan farklı olarak devlet garantisinde yürüyen iki projesi var. 2019 sonrası kulübün kimsenin bir dolarına ihtiyacı kalmayacak” dedi.

“GALATASARAYLILIĞIM TARTIŞILMAZ”

“İyi günde kötü günde takımın yanında duran 30 milyon taraftar var. Yeni yönetim kasa kolaylığı sağlayacak çözüm üretir” diyen Güzelaydın, eleştirilere de “Galatasaraylılığımı konuşmak abesle iştigal. 4 yıl üst üste yaşanan şampiyonluktaki fotoğraflar arşivde. Artı Kopenhag'a takımla giden ve kupayla dönen uçakta kaç sivil vardı! 50 yaşındayım hiçbir idari ve adli soruşturmanın tarafı olmadım, bilgime bile başvurulmadı” karşılığını verdi.

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