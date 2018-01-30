Samuel Eto’o’dan taraftara ilk mesaj

Atiker Konyaspor'un Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Samuel Eto'o çekilen videoyla taraftara mesaj verdi. Eto'o, "Konyaspor ben geliyorum" dedi.

Atiker Konyaspor’un Antalyaspor’dan 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Samuel Eto’o taraftara mesajını gönderdi. Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı’yla birlikte fotoğraf çektiren ve sonrasında da taraftarlara mesaj veren yıldız golcü, “Konyaspor, ben geliyorum” ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu bu gece Konya’ya gidecek ve yarın takım kampına katılacak. Eto’o, Galatasaray maçının da kadrosunda yer alacak.

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Saat 22.45 sıralarında özel uçakla Konya'ya gelen Samuel Eto'o'yu karşılamak için Atiker Konyaspor taraftarları havaalanına akın etti. Meşaleler ile yeni transferi karşılayan taraftarlar tezahüratta bulundu. Başarılı oyuncu sevgi gösterileri eşliğinde havaalanından ayrıldı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına Konyasporlu olan Samuel Eto’o için 31 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'de Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlenecek. Eto'o imzadan sonra sahaya çıkıp taraftarı selamlayacak.

ANTALYASPOR’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto’o, Antalyaspor ile sözleşmesini karşılıklı feshetti. Antalyaspor Kulübü’nden yapılanı yazılı açıklamada, yıldız futbolcuya teşekkür edildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Teşekkürler Samuel Eto’o. 2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto’o ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

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Antalyaspor’da futbolcularla vedalaşan Eto’o, yöneticilerle yaklaşık 2 saat görüştü. Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Eto’o’nun Atiker Konyaspor ile anlaştığını belirtti. Görüşmede Eto’o’nun Atiker Konyaspor’a söz verdiğini belirtip, pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynamak istediğini anlattığını dile getiren Arıcı, “Eto’o ile anlaşamadık. Sözleşmesini karşılıklı feshettik” dedi.

Eto’o’nun Antalyaspor’dan ayrılmasına kırmızı-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada tepki gösterdi. Antalyaspor’un ligde geçirdiği kötü dönemde Eto’o’nun takımı bıraktığı görüşünü savunan taraftarlar, yıldız futbolcuya verilen ‘Fahri hemşehrilik’ unvanının geri alınmasını talep etti.

Eto’o, Süper Lig’de Antalyaspor formasıyla 76 maçta 44 gol attı. Yıldız futbolcuya geçen yıl Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından fahri hemşerilik unvanı verildi.