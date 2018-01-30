Son dakika… PFDK, Deniz Naki için kararını verdi!

Amed Sportif Faaliyetler takımında forma giyen Deniz Naki, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle 3 yıl 6 ay müsabakalardan men cezası alırken 3 yılı aşan ceza nedeniyle 'sürekli hak mahrumiyeti' ile cezalandırılmasına karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı. Amed Sportif’te forma giyen Deniz Naki için ‘sürekli hak mahrumiyeti’ cezası verildi.

Ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle 3 yıl 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan Naki, 3 yılı aşan ceza nedeniyle ‘sürekli hak mahrumiyeti’ ile cezalandırıldı.

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Deniz Naki, sosyal medyadan “Zeytin Dalı” operasyonuyla ilgili yaptığı video paylaşımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu”na (PFDK) sevk edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Almanya’da otomobilinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Naki, Türkiye’ye dönmeme kararı aldığını açıklamıştı.

İşte TFF’den yapılan o açıklama;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 30.01.2018 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ sporcusu DENİZ NAKİ’nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT’nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarınca 3 YIL 6 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ve 273.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT’nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, kadroda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım doktorunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, kadroda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım doktorunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.”

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