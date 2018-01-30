Orlando City Kulübü Cyle Larin’in Beşiktaş’a transferini açıkladı

Beşiktaş ile Orlando City'nin arasının açılmasına neden olan Cyle Larin transferi, siyah-beyazlı takımın bonservis bedeli ödemeyi kabul etmesi ile tatlıya bağlandı. Orlando City, transferin gerçekleştiğini tepkili bir mesajla duyurdu.

Beşiktaş’ın, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmaya çalıştığı Orlando City’nin Kanadalı oyuncusu Cyle Larin transferi sona erdi. Beşiktaş’ın Cyle Larin’i İstanbul’a getirmesi ve antrenmana çıkarması Orlando City takımı tepkiyle karşılaşmıştı. Orlando City, futbolcunun sözleşmesinin devam ettiğini savunurken, Beşiktaş’ı kendi oyuncularını antrenmana çıkarmakla suçlamıştı. Kiralanması beklenen Cyle Larin’in bonservis bedeli ödenerek transfer edileceği öğrenildi.

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Orlando City, Beşiktaş’ın kendileri ile anlaşma yoluna gittiğini Cyle Larin’e tepki gösterdiği bir mesajla duyurdu. Cyle Larin’in transferi konusunda Beşiktaş’la anlaştığını açıklayan Orlando City. mesajda “Beşiktaş, Cyle Larin’in geçerli bir sözleşmesinin varlığını fark ettikten sonra kulübümüzle oyuncunun bonservisi için anlaşmaya vardı. Takımımıza hürmet edip, değerlerine saygı duyan çalışan ve oyuncularla beraber gelecek sezona odaklanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERE BAŞLANDIĞINI BİLDİRMİŞTİ

Beşiktaş, Cyle Larin’in transferi için Orlando City ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirmişti. Beşiktaş, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada “Profesyonel Futbolcu Cyle Christopher Larin’in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile görüşmelere başlanmıştır” demişti.