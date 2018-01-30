NBA’de sürpriz takas! Clippers, Blake Griffin’i gönderdi!

NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers, 9 yıldır takımda bulunan Blake Griffin'i Detroit Pistons'a yolladı.

SKOR DIŞ HABERLER / NBA takımlarından Los Angeles Clippers, yeniden yapılanma süreci kapsamında takımın yıldızlarından Blake Griffin’i Detroit Pisttons’a gönderdi.

Sezon başında Chris Paul’u gönderen Clippers, Blake Griffin, Brice Johnson ve Willie Reed’i Detroit Pistons’a göndeririken Tobias Harris, Avery Bradley, boban Marjanovic, ilk ve ikinci tur seçim hakları da Los Angeles’a takaslandı.

28 yaşındaki Griffin, 2009 yılından bu yana formasını giydiği Los Angeles Clippers’ta efsane olmak istediğini açıklamıştı. İlk sezonunu sakatlıklar nedeniyle kaçıran başarılı oyuncu 2010-11 senesinde All-Star ve Yılın Çaylağı seçilmeyi başarmıştı.

Son yıllarda yine sakatlıklarla boğuşan Griffin, sezon başında 5 yıllığı 171 milyon dolarlık yeni bir sözleşme de imzalamıştı.

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