Mesut Özil sosyal medyadan Yusuf Yazıcı’nın doğum gününü kutladı

Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, Trabzonspor'un genç yeteneği Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı. Yusuf'tan övgüyle söz eden Mesut, "Türkiye'nin futbolda en büyük yeteneklerinden biri olan Yusuf Yazıcı'nın doğum günü kutlu olsun! Hayallerinin peşinden koş ve asla kendine inanmaktan vazgeçme" dedi.

Premier League ekiplerinden Arsenal’da forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Trabzonspor forması giyen genç yetenek Yusuf Yazıcı’nın doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutladı. Twitter’da 21.3 milyon, Instagram’da ise 15.2 milyon takipçisi olan Mesut, 21 yaşına giren milli futbolcuya övgüler yağdırdı.

Mesut paylaşımında İngilizce olarak “Türkiye’nin futbolda en büyük yeteneklerinden biri olan Yusuf Yazıcı’nın doğum günü kutlu olsun! Hayallerinin peşinden koş ve asla kendine inanmaktan vazgeçme” diyerek tavsiyede bulundu. Mesut paylaşımının son kısmında Türkçe olarak “Doğum günün kutlu olsun kardeşim” ifadelerini kullandı. Mesut’un paylaşımı binlerce kez beğenildi.

Medipol Başakşehir Kardemir Karabükspor: 5-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı Medipol Başakşehir Kardemir Karabükspor maçı ile sona erdi. Medipol Başakşehir, konuğu Karabükspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 5-0 mağlup etti ve 42 puana çıkarak liderlik koltuğunu geri aldı. Karabük ise ligin dibine adeta demir attı. İlgili Haberi Oku