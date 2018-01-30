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Manchester City’den tarihe geçen transfer: Aymeric Laporte

Manchester City, İspanya'da Athletic Bilbao forması giyen 23 yaşındaki savunmacı Aymeric Laporte'yi 57 milyon pound'a transfer etti ve kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.
16:3930 Ocak 2018
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Manchester City’den tarihe geçen transfer: Aymeric Laporte

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Athletic Bilbao forması giyen Fransız savunmacı Aymeric Laporte’yi 57 milyon pound’luk rekor ücretle transfer etti.

Sky Sports’un verdiği bilgiye göre, 23 yaşındaki stoper ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalamaya hazırlanan Manchester City, 2015’de Kevin de Bruyne için ödediği 55 milyon pound’un ardından kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş oldu.

Yıldız futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 6 yıldır formasını giydiği Athletic Bilbao camiasına ve taraftarlarına teşekkür ederek veda mesajı yayınladı.

Futbola Bilbao altyapısında başlayan Laporte, 2012 yılında A takıma yükseldi. Bu sezon ligde 19 maça çıkan Laporte, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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Etiketler
aymeric laporte Manchester City
Son güncelleme: 16:42 | 30.01.2018
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