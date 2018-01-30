Jose Mourinho’dan 94 yaşındaki taraftara mektup

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, komadan çıkan 94 yaşındaki fanatik taraftara yazdığı mektupla alkış topladı.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın teknik direktörü Jose Mourinho, 94 yaşındaki bir taraftara yazdığı mektupla gönülleri feth etti.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla sivri dilli bir görüntü sergileyen Portekizli teknik adam, bu kez herkesin takdirini toplayacak bir hareketle gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve yaşadığı ciddi beyin hasarı sonrasında komaya giren 94 yaşındaki koyu Manchester United taraftarı Frederick Schofield, taburcu edildikten sonra Jose Mourinho’dan gelen mektupla büyük sevinç yaşadı.

Portekizli çalıştırıcının imzasıyla yollanan mektupta “Size, Manchester United’a olan bu bağlılığınız için ne kadar teşekkür etsem az. Çok iyi bir taraftar olduğunuzu biliyorum. Siz ve sizin gibilerin varlığı bize işimizi yapmamızda güç veriyor. Şunu da bilmenizi isterim ki, ben teknik ekibim ve oyuncularım sizin sağlığınız için dua ediyoruz ve durumun takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.