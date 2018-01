Grandmedical Manisaspor’a icra şoku

TFF 1. Lig takımlarından Grandmedical Manisaspor, eski personelin alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle icra şokuyla karşı karşıya kaldı. Kulüp başkanı Abdullah Mergen'in müdahalesiyle icra durduruldu.

TFF 1’inci Lig’de maddi sıkıntılarından kurtulamayan Grandmedical Manisaspor, icra şokuyla sarsıldı. Kulüpten alacaklarını tahsil edemeyen eski personel, icra yoluyla elektronik eşyalara el koydurdu.

Sabah saatlerinde Manisa 19 Mayıs Stadı’na polis eşliğinde gelen icra memurları, binada hiçbir yöneticinin olmamasına rağmen işlemleri başlattı. İcra memurları kulüpteki bilgisayarlara, yazıcılara ve laptonlara el koyarak eşyaları kamyonete yükletti.

Başkan Abdullah Mergen ise memurlara telefon ederek icrayı durdurdu. Kulüpte bekleyen icra memurları daha sonra bir yöneticinin zarf içinde para getirmesinin ardından binadan ayrıldı ve kamyonete yüklenen eşyalar yerine konuldu.

Personelin kulüpten yaklaşık 100 bin TL alacağı olduğu ve bu nedenle icra işlemini başlattığı ifade edildi.

“SESİMİZİ DUYAN VAR MI?”

Maddi sıkıntılar nedeniyle tarihinin en zor dönemini yaşayan Grandmedical Manisaspor’da as oyuncular takımdan bir bir ayrılmaya devam ederken, siyah-beyazlılar transfer yasağı nedeniyle de kadro oluşturmakta zorlanıyor. Son olarak Samsunspor deplasmanında otel ücretleri son anda ödenen Manisaspor’un kulüp tesislerinde de günde bir öğün yemek çıktığı belirtildi.G.Manisaspor’da maddi sıkıntılar sebebiyle kötü gidişat devam ediyor. Geçmiş dönemdeki oyuncularına paralarını ödeyemediği için transfer yasağı bulunan Manisa temsilcisi, çok sayıda as oyuncusunu da kaybetti. Teknik Direktör Taner Taşkın, transfer döneminin sona ermesine bir gün kala önemli açıklamalarda bulundu. Taşkın, transfer yasağının kaldırılması durumunda Manisaspor'un kurtulabilme ihtimalinin olduğunu belirterek, “Sesimiz duyurmak için her şeyi yapıyoruz. Bu kulüp batsın, kapansın diye seyredenlere de yazıklar olsun. Biz buradan kamuoyuna soruyoruz, ‘Sesimizi duyan var mı?' dedi.

31 Ocak itibariyle transfer döneminin sona ereceğini hatırlatan Taşkın, “Kaybettiğimiz onca futbolcunun üstüne Billal Sebaihi de takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Billal'in de sözleşmesini feshetme durumu var. Eski futbolcularımızdan Daniel Dimov ise geri gelmek istediğini söyledi. Eğer transferi açabilirsek bu kulübün kurtulabilme ihtimali var. Fakat şehirde hangi kapıyı çaldıysak istediğimiz cevabı alamadık. Manisaspor kimsenin umurunda değil. Anladığımız kadarıyla herkesin derdi tasası başka bir şey. Manisa'nın en büyük marka değeri olan Manisaspor çaresizliğe itilmiştir. Bu durumun mutlaka sorumluları var. Şehrin önde gelenlerinin ise bu kadar duyarsız olacağını tahmin etmemiştim” şeklinde konuştu.

Sözlerinin devamında yaşanan sıkıntılardan bazılarını dile getiren tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: “Tarık Almış Spor Tesisleri’nde bu soğuk kış aylarında bile bir kesilip bir açılan doğal gaz var. Takıma bir öğün yemek çıkabiliyorsa anca çıkıyor. Kulüp personeli perişan, tesisteki her yer atıl durumda. Sesimiz duyurmak için her şeyi yapıyoruz. Bu kulüp batsın, kapansın diye seyredenlere de yazıklar olsun. Biz buradan kamuoyuna soruyoruz, ‘Sesimizi duyan var mı?' Bir el uzattık. Bu eli tutacak gerçek bir Manisa sevdalısı var mı?”