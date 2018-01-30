Gençlerbirliği’nin yeni transferi Florentin Pogba kimdir? Pogba hangi mevkide oynuyor?

Manchester United'ın yıldız ismi Paul Pogba'nın abisi olan Florentin Pogba, Gençlerbirliği ile anlaştı. Adı bir dönem Galatasaray ile de anılan Pogba, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de boy gösterecek. Peki Florentin Pogba kimdir, Florentin Pogba hangi mevkiide oynuyor, Pogba nereli? İşte Gençlerbirli'nin yeni transferi Florentin Pogba hakkında tüm merak edilenler...

Gençlerbirliği, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Saint-Etienne takımında oynayan Pogba ile anlaştı. Transfer döneminin son günü Gençlerbirliği’nin Türkiye’ye getireceği Florentin Pogba’yı kırmızı siyahlı ekiple sözleşme imzalayacak. Gençlerbirliği dışında adı Galatasaray ile de anılmış olan Pogba aynı zaman dünyaca ünlü futbolcu Paul Pogba’nın abisidir. Peki Gençlerbirliği’nin yeni transferi Florentin Pogba kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte Gençlerbirliği takımının transfer döneminin son gününde renklerine kattığı Pogba hakkında tüm merak edilenler…

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN YENİ TRANSFERİ FLORENTİN POGBA KİMDİR?

19 Ağustos 1990 doğumlu Florentin Peilé Pogba, Ligue 1 kulüplerinden Saint-Étienne’de sol bek olarak forma giyiyor. 28 yaşındaki yıldız oyuncu, kardeşi Paul Pogba’nın aksine Fransa milli takımını seçmemiş, Gine’yi tercih etmiştir. 1.87 boyundaki Pogba kariyerinin çoğunu Fransa liginde geçirdi.

KULÜP KARİYERİ

Florentin 2007 yılında İspanyol ekibi RC Celta de Vigo altyapısına transfer oldu. Orada iki sezon geçirdikten sonra 2009 yılında Sedan’a geçti. A takım kadrosuna ilk kez 20 Kasım 2010 tarihindeki Coupe de France maçı için alındı. FC Steinseltz karşısında yaptıkları maçı 2-0 kazandılar. Ligdeki ilk maçına 5 Şubat 2011 tarihinde Boulogne’ya 1-0 yenildikleri maçta çıktı.

GİNE MİLLİ TAKIMI KARİYERİ11 Ağustos 2010 tarihinde Gine’nin Mali ile yaptığı hazırlık maçı için Teknik direktör Michel Dussuyer tarafından kadroya alındı. İkinci yarıda oyuna girdi ve Gine 2-0 yenildi.