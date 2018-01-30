Galatasaray’ın yeni transferi Yuto Nagatomo kimdir? Nagatomo yaşı kaç?

Galatasaray, Ndiaye İngiltere yolcusu olmasının ardından beklenen transferi gerçekleştirere İnter'in sol beki Yuto Nagatomo'yu transfer etti. İnter'den kiralık gelecek Yuto Nagatomo kimdir, yaşı kaç, nereli olduğunu taraftarlar merak ediyor. İşte Cimbom'un yeni transferi Nagatomo kim ve hakkında tüm detaylar...

Galatasaray transferi yılan hikayesine dönen sol bek için sonunda aradığı ismi buldu. Sarı kırmızılı ekibin Ndiaye transferi ardından İtalyan devi İnter ile anlaşarak Yuto Nagatomo’yu kiraladı gibi..! beIN Sports'un haberine Inter ile her konuda anlaşan Galatasaray'ın Nagatomo ile resmi sözleşmeyi kısa zamanda imzalaması bekleniyor. Peki Türk futbol severler tarafından pek tanınmayan Yuto Nagatomo kimdir? Galatasaray taraftarlarının Yuto Nagatomo kim, nereli, yaşı, hangi takımlarda oynadı merak ettiğu futbolcu hakkında bilinmeyen her şeyi haberimiz içinde bulabilirsiniz.

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ YUTO NAGATOMO KİMDİR?

2011 yılından bu yana Inter forması giyen Nagatomo, Japonya Milli Takımı formasını ise 101 kez terletti. İtalya Serie A'da bu sezon 11 maçta 792 dakika süre aldı. Yuto Nagatomo, bu maçlarda asist ya da gol katkısı yapamadı. 12 Eylül 1986 doğumlu, 32 yaşındaki solbe Yuto Nagatomo, sağ ve sol bekte, ayrıca kanat beklerinde görev alabiliyor. Japon milli takımında da görev yapan Nagatomo, Inter takımında 55 numaralı formayı giyiniyordu.