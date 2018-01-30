Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Badu Ndiaye İngiltere’de

Galatasaray'dan ayrılarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'ye imza atması beklenen Badu Ndiaye, İngiltere'ye gitti.

Sezon başında Galatasaray’ın Osmanlıspor’dan transfer ettiği Badu Ndiaye’nin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City’ye imzası an meselesi… Sağlık kontrolü için İngiltere’ye giden Ndiaye’nin resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Sky Sports, Badou Ndiaye transferinde Stoke City ve Galatasaray'ın 15 milyon pound'a anlaşma sağladığını duyurmuştu. Transferin detaylarının, resmi imzaların atılmasından sonra açıklanacağı belirtildi.

Stoke City takımının taraftar sayfası da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Ndiaye’nin İngiltere’de olduğunu doğruladı. İşte Stoke Loud&Proud sayfasının paylaşımı: