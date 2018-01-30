Galatasaray’ın Badou Ndiaye krizinde ikinci perde!

Habertürk'ün dün ortaya çıkardığı Badou Ndiaye'nin Osmanlıspor'dan 7,5'a değil de 12 milyon Euro'ya transfer edildiği haberi camiada büyük ses getirirken Cimbom, oyuncunun transferinde Stoke City ile anlaştı

Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Badou Ndiaye'nin transfer belgelerini inceleyince büyük şok yaşarken, Habertürk'ün gündeme taşıdığı “7.5'a değil, 12 milyon Euro'ya alındı” haberi camiayı adeta salladı.

Senegalli yıldızın Stoke City'ye transferi ile ilgili olarak ortaya atılan 10 milyon Euro'luk kâr hesaplarının gerçeği yansıtmadığı gözler önüne serildi.

Gazete Habertürk’ten Erhan Telli’nin haberine göre dün yapılan son pazarlıkların ardından İngiliz kulübü teklifini 16 milyon Euro olarak netleştirdi.

Galatasaray yönetimi, son olarak Ndiaye'nin bir sonraki satışından yüzde 15 pay alma konusunda da Stoke City'yi ikna etti. İki kulüp arasında ödeme tablosu ve takvimi üzerinde pazarlıklarda da sona gelindi.

İngilizlerin bu paranın yarısını peşin, diğer yarısını da belirlenen takvim içinde ödeyecekleri öğrenildi.

Öte yandan Ndiaye, yarım sezon için alacağı olan 1 milyon Euro'yu da tahsil edecek. 10 milyon euro hemen geliyor Ndiaye için Stoke City ile 15+1 milyon euroya anlaşan Cim-Bom, peşinatı yüksek tuttu. 31 Ocak'ta “Borcu yoktur” kağıtlarını almak isteyen sarı-kırmızılılar, 10 milyon euronun bugün hesaba yatırılmasını istedi. İlgili Haberi Oku

3.5 MİLYON EURO KÂR EDECEK

Tüm bu gelişmelerin ardından son dakikada rakamda bir değişiklik olmazsa Galatasaray, menajerlik ücreti ile birlikte yaklaşık 12.5 milyon Euro'ya aldığı Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya satacak.

Sarı-kırmızılılar böylece bu transferden sadece 3.5 milyon Euro kâr elde edebilecek.

Hem içinde bulundukları parasal imkansızlıklar hem de Ndiaye'nin ısrarla gitmek istemesi sebebiyle bu teklife ‘Hayır' diyemeyen yönetim, ilk etapta gelecek 8 milyon Euro para ile diğer oyuncuların ücretini ödemiş olacak. Fatih Altaylı`dan flaş Dursun Özbek açıklaması! Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Spor Saati' programında Fatih Kuşçu'nun sorularını yanıtladı İlgili Haberi Oku

OSMANLISPOR’A PARANIN TAMAMI ÖDENMİŞ!

Habertürk'ün dün ortaya çıkardığı “Ndiaye'yi 7,5'a değil, 12 milyon Euro'ya almışlar” haberi içinde yer alan çeklerin tamamının ödendiği de ortaya çıktı. Yeni yönetimin bu transfer hakkındaki mali hesaplar hakkında yaptığı incelemede tüm detaylara ulaşıldı.

Dursun Özbek başkanlığındaki eski yönetimin, yaptıkları anlaşmaya bağlı olarak Ndiaye için Osmanlıspor Kulübü'ne tüm ödemeleri yaptığı öğrenildi.

Ayrıca menajerlik ücreti ile birlikte kasadan çıkan toplam rakamın ise 12.5 milyon Euro'yu bulduğu kaydedildi.

OSMANLISPOR BAŞKANINDAN AÇIKLAMA!

Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik, Ndiaye transferinin detaylarıyla ilgili olarak açıklama yaptı:

“Biz futbolcuyu satmışız. Kalanı Galatasaray'ın içişlerine girer. Biz bu futbolcuyu İngiltere'ye daha yüksek paraya satabilirdik ancak araya kıramadığımız insanlar girince Galatasaray'a sattık. Bana göre Galatasaray'ın yaptığı açıklama yanlıştır. Ben Galatasaray Başkanı olsam, bu konuyu önce Dursun Özbek'le görüşürdüm.” Arda`nın kardeşi Okan Turan`dan Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım! Başakşehir'in sahasında Karabükspor'u 5-0 yendiği maçta tribündeki bir ismin açtığı atkı dikkat çekti. İlgili Haberi Oku

DÜN NELER OLMUŞTU?

Habertürk Spor’dan Erhan Telli’nin özel haberine göre; İngiliz Stoke City'nin 16 Milyon Euro önerdiği Badou Ndiaye konusunda Galatasaray yönetmi şoke edici bir gerçekle karşı karşıya kaldı.

Sezon başında Dursun Özbek yönetimi tarafından 7,5 Milyon Euro bedelle Osmanlıspor'dan transfer edildiği açıklanan Ndiaye için kulübün kasasından tam 12 Milyon Euro ödeme yapıldığı belgelerle ortaya çıktı.

Mali sıkıntı nedeniyle Senegalli yıldızı satarak biraz olsun nefes almayı planlayan yöneticiler, transferdeki rakamları görünce neye uğradığını şaşırdı.

SÖZDE BONUS, ÖZDE MENAJER PAYI

Eski yönetim, tepki çekmemek için, bonservis bedelini düşük göstermek amacıyla inanılmaz bir operasyon yaptı. Ndiaye için 7,5 Milyon Euro tazminat fesih bedeli ödenmişti. Bonus olarak da 25'er maçlık dilimler halinde 1,5 Milyon Euro ödeneceği açıklanmıştı.