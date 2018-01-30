Fenerbahçe efsanesi Can Bartu’dan FB TV’de şoke eden sözler

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin efsanesi Can Bartu, sarı lacivertlilerin Trabzonspor maçında oynadığı futbolu eleştirirken FB TV'de şok sözler sarfetti.

Fenerbahçe’nin resmi televizyonu FB TV’de Trabzonspor mücadelesini yorumlayan Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu’nun ağır eleştirileri izleyiciyi şaşırttı.

Aykut Kocamanlı Fenerbahçe’nin futbolunun keyif vermediğini ve bu futbolla şampiyonluğuna yaklaşamayacağını savunan Bartu, mahalle maçlarının bu maçtan daha zevkli olduğunu ifade etti.

Trabzonspor – Fenerbahçe maçını değerlendiren sarı-lacivertlilerin sembol ismi şu ifadeleri kullandı:

“İki takıma bakarsan şampiyonluğa oynuyor ama futbola bakarsan şampiyonluğun yanından geçmeleri mümkün değil. Ne akın var ne şut var ne topu doğru dürüst stop etmek var. Kaçan adama topu vermek lazım zaten kimsenin kaçtığı filan da yok. Böyle garip bir futbol. Mahalle maçları bile daha keyifli olabilir.”

Ahmet Çakar`dan Aykut Kocaman`a: `Hoca değil, seyissin!` Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası karşılaşmayı değerlendiren eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a çok sert ifadelerle eleştirilerde bulundu. İlgili Haberi Oku