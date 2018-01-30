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F.Bahçe’nin istediği Sturridge imzayı attı!

West Bromwich, Liverpool'dan Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
08:5130 Ocak 2018
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F.Bahçe’nin istediği Sturridge imzayı attı!

Fenerbahçe’nin de bir dönem ilgilendiği iddia edilen Daniel Sturridge’in yeni takımı resmen açıklandı.

Liverpool’da bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Daniel Sturridge’in sezon sonuna kadar West Bromwich’e kiralandığı duyuruldu.

Liverpoo’da bu sezon 14 maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Sturridge ile West Bromwich’in yanı sıra Fenerbahçe ve İskoç ekibi Celtic’in ilgilendiği belirtilmişti.

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Etiketler
Daniel Sturridge Fenerbahçe ingiltere transfer wba
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