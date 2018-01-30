Diego Lugano yönetici olarak döndü

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Diego Lugano, aktif futbolculuk hayatını sona erdirse de futboldan kopmadı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Diego Lugano, aktif futbolculuk hayatını sona erdirse de futboldan kopmadı. Geçtiğimiz ay Sao Paulo formasıyla son maçına futbolcu, ardından bırakma kararı almıştı.

Dün işbaşı yaptı

Sezonun sona ermesinin ardından tatile çıkan Lugano, geri döndüğünde sürpriz bir teklifle karşılaştı. Sao Paulo Kulübü, 37 yaşındaki Uruguaylıya yöneticilik teklif etti. Teklifi kabul eden Lugano, Brezilya ekibinde kurumsal işlerden sorumlu idareci olarak görev yapmaya başladı, pazartesi işbaşı yaptı.

Çimento işi de yapıyor

Diego Lugano aynı zamanda ülkesinde farklı bir sektörde daha boy gösteriyor. Vatandaşı, futbolcu Diego Godin ile birlikte çimento işi yapıyor. Türkiye ile de iş ilişkileri olan iki kafadar, iki yıl önce rekabet koşullarına zarar verdikleri gerekçesiyle ülkelerinde devlet kurumları tarafından uyarılmıştı.

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