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Son dakika | Demir Grup Sivasspor Newcastle United’dan Henri Saivet’i transfer etti

Brezilyalı yıldız Robinho'yu kadrosuna katarak gündeme oturan Demir Grup Sivasspor, Newcastle United'ın Senegalli orta saha oyuncusu Henri Saivet'i de transfer etti.
17:5130 Ocak 2018
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Son dakika | Demir Grup Sivasspor Newcastle United’dan Henri Saivet’i transfer etti

Transferin hızlı takımlarından Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı Robinho’dan sonra bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Newcastle United’da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Henri Saivet, Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya vardı.

30 Ocak 2018 Türkiye`de bir ilk! Sanal parayla futbolcu transfer ettiler Sakarya'nın Akyazı ilçesinde amatör küme takımlarından Harunustaspor, 22 yaşındaki Ömer Faruk Kıroğlu'nu sanal para karşılığında transfer etti. İlgili Haberi Oku

Premier Lig’de bu sezon sadece 1 maçta görev alabilen ve West Ham United ile oynanan karşılaşmada 84 dakika sahada kalan Henri Saivet’in bu maçta bir golü bulunuyor. Senegal formasını 19 kez terletmiş olan 27 yaşındaki Saivet’in Milli Takım forması altında 1 golü var.

Etiketler
Demir Grup Sivasspor henri saivet newcastle united premier lig
Son güncelleme: 17:56 | 30.01.2018
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