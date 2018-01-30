Son dakika | Demir Grup Sivasspor Newcastle United’dan Henri Saivet’i transfer etti

Brezilyalı yıldız Robinho'yu kadrosuna katarak gündeme oturan Demir Grup Sivasspor, Newcastle United'ın Senegalli orta saha oyuncusu Henri Saivet'i de transfer etti.

Transferin hızlı takımlarından Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı Robinho’dan sonra bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Newcastle United’da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Henri Saivet, Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya vardı.

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Premier Lig’de bu sezon sadece 1 maçta görev alabilen ve West Ham United ile oynanan karşılaşmada 84 dakika sahada kalan Henri Saivet’in bu maçta bir golü bulunuyor. Senegal formasını 19 kez terletmiş olan 27 yaşındaki Saivet’in Milli Takım forması altında 1 golü var.