Beşiktaş’ın kiraladığı Cyle Larin kimdir, hangi mevkide oynuyor? Cyle Larin’in kariyeri…

Beşiktaş'ın kiraladığı Cyle Larin kimdir? Beşiktaş taraftarlarını heyecanladıran transfer Cyle Larin hangi mevkide oynuyor, hangi takımlarda oynadı merak ediliyor. Beşiktaş, Larin'i KAP'a bildirdi. Orlando City ile yaşanan sorunları çözen BJK Larin'i transfer etti. Peki Cyle Larin kimdir, kaç yaşında?

Beşiktaş’ın Orlando City ile anlaşarak kiraladığı Kanadalı oyuncu Larin’i kiraladı. Yaşanan sorunlar ardından anlaşma yoluna giden Fikret Orman yeni transferi Cyle Larin Bjk’ye transferi gerçekleştirdi. Taraftarların heyecanla beklediği golcü forvet Cyle Larin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cyle Larin’in kariyeri…

CYLE LARİN KİMDİR?

Beşiktaş Atiba Hutchison'un tavsiyesi ile görüşmelere başladığı Kanadalı forvet Cyle Larin ile anlaşma sağladı. 2017’de MLS’te çıktığı 17 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran Cyle Larin, 1.88 boyunda ve tam bir pivot santrfor.

Son dakika! Beşiktaş`ın anlaşmaya vardığı golcü Cyle Larin İstanbul`da Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı golcü Cyle Larin, Bein Sports'un haberine göre bu akşam (12 Ocak) İstanbul'a geldi. İlgili Haberi Oku

Adı: Cyle LarinDoğum tarihi: 17.05.1995Doğum yeri: BramptonÜlkesi: KanadaMevkii: ForvetBoyu: 1.88Ayak: SağKulübü: Orlando CityMilli takım: Kanada (20 maç 5 gol)

“LARİN, POTANSİYELİ YÜKSEK BİR OYUNCU”

Atiba, Kanadalı futbolcu Cyle Larin hakkında da şöyle konuştu: “Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Onu gayet iyi tanıyorum. Genç ama tecrübe kazandı. Kanada Milli Takımı ve MLS'de iyi tecrübeler edindi. Güçlü ve iyi bir oyuncu.”

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş kariyeri hakkında ve aktif futbolculuk kariyeri sonrası İstanbul'da kalma fikri için, “Hayatıma gün gün bakıyorum. Her günün tadını çıkarmaya çalışıyorum. Önümüzdeki günler ne gösterecek bilmiyorum, göreceğiz. Burada mutluyum. İstanbul'da kalmaya devam edebilirim, neden olmasın” ifadelerini kullandı.