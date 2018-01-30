Christoph Daum: Aziz Yıldırım’a ‘Takımın başına sen geç’ dedim!

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta büyük başarılara imza atan Christoph Daum, Beinsports'a açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’de daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşayan Christoph Daum, Beinsports’a açıklamalarda bulundu. Eski anılarını anlatan Alman teknik direktör, Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde başkan Aziz Yıldırım’a ‘takımın başına sen geç’ dediğini söyledi. İşte Daum’un açıklamaları…

“TÜRK FUTBOLUNA HAKSIZLIK EDİLİYOR”

Avrupa’dan bakıldığı zaman Türk futbolu ilk 12’de’ Ama ben bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bence çok daha fazlası.

“SEN TAKIMIN BAŞINA GEÇ BEN DE KULÜBÜN”

Aziz Yıldırım futbolu iyi bilen biri… Çok diyaloğumuz oldu. Bir keresinde ona “Sen takımın başına geç, ben de kulübün” dedim. Sonra çok daha iyi bir ilişkimiz oldu. Çoğu zaman bir ülkeye gittiğiniz zaman ilk çalıştırdığınız takım sizde iz bırakır. Fenerbahçe finans, Beşiktaş ise aile takımıydı.

“EN İYİ YABANCI ALEX”

Türkiye’ye gelen en yabancı Alex’tir. Alex’in yeri bende ayrıdır. O Türkiye’yi Güney Amerika’ya da tanıttı. Bence Abdullah Avcı’nın Başakşehir’in başarısındaki rolü büyük. Oyuncuları her zaman daha değerli hale getiriyor. Onunla yakından tanışmıyoruz ama onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu biliyorum.

“BAŞAKŞEHİR’İN ŞANSI BÜYÜK”

Avrupa’da çalışması için İngilizcesini geliştirmesi gerek. Başakşehir’in son yıllardaki çalışma şekli şanslarının büyük olduğunu gösteriyor. Son 6 hafta yarışta belirleyici olur. Ben bunu Fenerbahçe’de çok yaşadım. Lider olmak her zaman daha zordur.

“AVRUPA DA TÜRKİYE’YE BENZİYOR”

Antrenöre karşı sabırsızlık sorunu sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da var. Kötü sonuçlar gelince hemen antrenörün gönderilmesi düşünüyor. Çabuk başarı gelsin isteniyor. Teknik direktörler de işlerini kaybetmemek için sistem oturtamıyorlar. Teknik heyete ve scout ekiplerine önem vermek çok önemli.

“VAR’I GÖRECEĞİZ”

Teknolojinin futbola girmesi güzel. Almanya’da VAR teknolojisine karşı olumsuz bir görüş var. 48 kararın 37’si haklı çıktı. VAR sisteminin başındaki hakemin de iyi eğitilmesi gerekiyor.

“KALİTESİZ YABANCILAR DA GELİYOR”

Yabancı oyuncuların büyük katkısı var ama çok kalitesiz yabancılar da geliyor. Türkler bazen yeterince şans bulamıyor. Ben Fenerbahçe’deyken kadromda iki tane 21 yaş altı oyuncumuz vardı. Yetenekleri sınırlıydı. Onlara yetersiz olduklarını söylediğimde bana güldüler. Çünkü onları kadroya almak zorunda olduğumu biliyorlardı.

“ARDA ATLETİCO’DA KALMALIYDI”

Arda’nın Atletico’daki futbolunu çok beğeniyordum. Başakşehir için bir fırsat çıktı, onlar da bunu değerlendirdi. Neden Barcelona’ya gitti, anlamıyorum. 6 ay futbol oynayamadı. Kadroya girmek oralarda çok zor zaten.

“ÇİNLİLER BU İŞİ ÖĞRENDİ”

Çinliler doğru futbol yönetimini öğrendi. Yabancı kuralı da değişti. Oradaki birçok genç futbol oynamak için can atıyor. Ben de Almanya ve Çin arasında olan bir anlaşmada çalışıyorum.