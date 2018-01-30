CANLI İZLE: Beşiktaş Gençlerbirliği Türkiye Kupası maçı canlı yayın! Beşiktaş Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı izle! (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ile başlıyor. 3 kulvarda yoluna devam eden kara kartallar Türkiye Kupası'nda da yola devam edebilmek için Beşiktaş Gençlerbirliği maçından avantajlı skorla ayrılmak istiyor. Şifresiz olarak canlı izleme imkanı bulunan maçta forvet hattı Negredo'ya emanet. İlk 11'i belli olan Beşiktaş Gençlerbirliği maçında yeni transfer Vagner Love'ın forma şansı bekleyeceği karşılaşamayı canlı izlemek isteyen taraftarlar ekran başına geçti. Beşiktaş Gençlerbirliği Türkiye Kupası maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar internette izlemenin yollarını araştırıyor. Beşiktaş Gençlerbirliği maçını canlı yayın linkini haberimiz içerisinde bulabilir,

Çeyrek finaldeki Beşiktaş’ın Türkiye Kupası macerası Gençlerbirliği maçıyla devam ediyor. Vagner Love’ın ilk 11’de başlayıp başlamayacağı merak edilen Beşiktaş Gençlerbirliği maçını şifresiz canlı yayın izleyebilirsiniz. İlk 11’leri belli olan karşılaşma canlı izlenebilecek. Beşiktaş Gençlerbirliği maçı için özel olarak hazırlanan Şenol Güneş, forma şansı bulamayan yedek oyunculara yer verirken, aynı zamanda as takımının önemli isimlerinden bazıları da yer alacak. Avantajlı bir skor ile ayrılmak isteyen iki ekibin maçlarını taraftarlar heyecanla bekliyor. Beşiktaş Gençlerbirliği kupa maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki ve canlı anlatım linki bulunuyor. Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nda devam edip etmeyeceğini yakından ilginlendiren Gençlerbirliği maçının kaç kaç olduğunu merak edenler için maç skorunu içinde bulabileceğiniz canlı anlatım linki haberimiz içerisinde…

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ KUPA MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Vodefone Arena'da başlayacak maç, saat 20.30’da başlayacak. Serkan Çınar'ın yöneteceği Beşiktaş Gençlerbirliği maçı A SPOR’den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ TÜRKİYE KUPASI İLK 11

Beşiktaş: Tolga; Gökhan, Medel, Vida, Caner; Necip, Tolgay; Lens, Mustafa Pektemek, Babel; Negredo

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas, Palitsevich, Alper, Uğur, Dialo, Khalili, Sessegnon, Serdar Özkan, Jailton

Beşiktaşımız; beyaz forma, beyaz şort ve beyaz konç ile Gençlerbirliği maçına çıkacak. Kalecimiz yeşil forma giyecek.#Beşiktaş pic.twitter.com/4WuWINBIHI — Beşiktaş JK (@Besiktas) 30 Ocak 2018

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA VAGNER LOVE YEDEK

Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, siyah-beyazlıların bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı mücadelenin kadrosuna alındı.

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan 2.5 yıllığına transfer ettiği Vagner Love, siyah-beyazlılar ile ilk maçına bu akşam çıkacak. Kartal'ın kupada Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçın kadrosuna dahil edilen tecrübeli futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş forması ile ilk kez Vodafone Park çimlerine ayak basacak.

ŞENOL GÜNEŞ ÜMİT ÖZAT KAVGASI SONRASI İLK KARŞILAŞMA

Gençlerbirliği’nde tekrar göreve gelen Ümit Özat, geçtiğimiz sezon Vodafone Park’ta oynanan ve Beşiktaş’ın 3-0 kazandığı maçta Şenol Güneş’le yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Şenol Güneş, maç esnasında yanına gelen Ümit Özat için, “Herhalde elimi öpmeye gelmiştir” ifadelerini kullanmış, Özat da Şenol Güneş’in bu cümlesinin ardından, “Bir daha elini öpmem. 80 yaşından sonra İstanbul’a gelince değişmiş” cevabını vermişti. İki teknik adam, yaşanan bu tartışmanın ardından uzun süre sonra ilk kez karşı karşıya gelecek.

Bu akşam 20.30’da Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş’a konuk oluyoruz. pic.twitter.com/0dWVxJhxIn — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 30 Ocak 2018

ŞENOL GÜNEŞ VE PEPE, UEFA’NIN VİDEO ÇALIŞMASINA KATILDI

Öte yandan, teknik direktör Şenol Güneş ile tecrübeli futbolcu Pepe, UEFA’nın BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Şampiyonlar Ligi için özel olarak gerçekleştirdiği video çalışmasının çekimlerinde yer aldı. Güneş ile Pepe’nin UEFA’ya verdiği özel röportaj ve gerçekleştirilen çekim, şubat ayında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maçlar öncesinde yayımlanacak.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası’nda 30 Ocak Salı günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, top kapma oyunundan sonra çift kale maç yaptı.Tedavilerine devam edilen Elvis Manu ve kaleci Nihat Şahin, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kart cezalısı Petar Skuletic’in forma giyemeyeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-siyahlılar, idmanın ardından İstanbul’a gidecek.