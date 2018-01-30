Beşiktaş’ta Dusko Tosic krizi!

Beşiktaş'ta adı transferde Trabzonspor'la anılan Dusko Tosic konusunda kriz çıktı!

Beşiktaş’ta yeni transfer Domagoj Vida'nın gelmesinin ardından ikinci plana düşen ve Antalya kampında sakatlanıp hala iyileşemeyen Dusko Tosic, yönetimden zam istedi…

Gazete Habertürk’ten Kartal Yiğit’in haberine göre Gençlerbirliği'nden transfer edildiğinden bu yana bir kez zam alan ve ücreti 900 binden 1 milyon 200 bin Euro'ya revize edilen Sırp stoperin ikinci zam isteği başkan Fikret Orman'ı çılgına çevirdi…

Vida'nın yıllık kazancı 3 milyon Euro'yu örnek gösterip kendi yıllık kazancının da 1 milyon 750 bin Euro'ya çekilmesini isteyen Tosic şunları söyledi:

“Bu takımın önemli bir parçasıyım. Şu an aldığım para bu şartlarda az. Rakamın yükseltilmesini istiyorum”

“BU KABUL EDİLEMEZ”

Son dönemde adı Trabzonspor ile geçen ve 2.2 milyon Euro'luk bir teklif aldığı öğrenilen Tosic'in zam istemesi üzerine başkan Fikret Orman direkt olarak devreye girip bu talebi kesin olarak geri çevirdi.

Tavrını net bir şekilde ortaya koyan Orman, Tosic'e “Sana daha önce zam yaptık. İkinci kez zam istemen kabul edilecek bir durum değil.”

“Bu parayla devam edeceksin. Sana fazla veren kulüp varsa bonservis ücretini getir, git” dedi.

Başkan Orman yönetici arkadaşları ile yaptığı görüşmede ise “Kimseye taviz verilmeyecek. Herkes hak ettiği parayı kazanıyor.”

“Tosic'e teklif varsa satalım.” şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

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