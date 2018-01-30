Beşiktaş’ın yeni transferi Vagner Love Gençlerbirliği kadrosunda

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Vagner Love, bu akşam Gençlerbirliği ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi.

Vagner Love, Beşiktaş’ın bu akşam Vodafone Park’ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinin kadrosunda yer aldı. Siyah-Beyazlı ekibin sosyal medya hesabından Vagner Love’ın giyeceği 30 numaralı formanın fotoğrafı paylaşılırken, altına “Asil formalarımız, Vodafone Park soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor” notu düşüldü.

Beşiktaş Larin`i kiraladığını açıkladı Beşiktaş, Cyle Larin'in transferi konusunda kulübü Orlando City ve MLS ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İlgili Haberi Oku TRANSFER DÜN AKŞAM DUYURULMUŞTU

Beşiktaş, Vagner Love ile anlaşıldığını dün gece KAP’a bildirmişti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love)'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Vagner Silva De Souza (Vagner Love) ile 2019–2020 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denilmişti.