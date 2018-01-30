Beşiktaş Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş kupa maçı ne zaman? (Ziraat Türkiye Kupası)

Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri bugün Beşiktaş Gençlerbirliği maçıyla başlıyor. Yeni transfer Vagner Love'ın da kadroda yer alması beklenen Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında avantaj yakalamaya çalışacak Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçına dair detayler...

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ile Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı start alıyor. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda da mücadele eden Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısına yedek ağırlıklı ilk 11’le çıkması bekleniyor. Peki, birçok futbolseverin heyecanla izleyeceği Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçı öncesinde ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı, Vagner Love oynayacak mı, muhtemel ilk 11’ler ve karşılaşmanın tüm merak edilenleri…

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Vodefone Arena’da başlayacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Serkan Çınar’ın yöneteceği Beşiktaş Gençlerbirliği maçı A SPOR'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA VAGNER LOVE OYNAYACAK MI?

Beşiktaş’ın yeni transferi Vagner Love, siyah-beyazlıların bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı mücadelenin kadrosuna alındı.

Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor’dan 2.5 yıllığına transfer ettiği Vagner Love, siyah-beyazlılar ile ilk maçına bu akşam çıkacak. Kartal’ın kupada Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçın kadrosuna dahil edilen tecrübeli futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde Beşiktaş forması ile ilk kez Vodafone Park çimlerine ayak basacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Vida, Medel, Caner, Lens, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Negredo

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Uğur, Politevich, Alper, Scekic, Guidileye, Aydın, Sessegnon, Deniz, Paraiba

ŞENOL GÜNEŞ-ÜMİT ÖZAT KARŞI KARŞIYA

Gençlerbirliği'nde tekrar göreve gelen Ümit Özat, geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı maçta Şenol Güneş'le yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Şenol Güneş, maç esnasında yanına gelen Ümit Özat için, “Herhalde elimi öpmeye gelmiştir” ifadelerini kullanmış, Özat da Şenol Güneş'in bu cümlesinin ardından, “Bir daha elini öpmem. 80 yaşından sonra İstanbul'a gelince değişmiş” cevabını vermişti. İki teknik adam, yaşanan bu tartışmanın ardından uzun süre sonra ilk kez karşı karşıya gelecek.

Asil formalarımız, Vodafone Park soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/BG0n2ZB33g — Beşiktaş JK (@Besiktas) 30 Ocak 2018

2003’TEN BU YANA EVİNDE YENİLMİYOR

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Ankara ekibi karşısında evinde oynadığı maçlarda ise büyük üstünlük sağlıyor. Siyah-beyazlıların sahasında oynanan 56 mücadelede Beşiktaş 35 galibiyet elde ederken, 18 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği, rakibini deplasmanda 3 kez yenebildi. Son olarak Beşiktaş'ın 100. yılında Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Ankara ekibi, normal süresi 3-3 biten Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı deplasmanda 4-3 yenmeyi başarmıştı. Gençlerbirliği bu maçın ardından deplasmanda oynadığı mücadelelerde galibiyet alamadı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 114 karşılaşmada ise Beşiktaş 65 galibiyet alırken, Gençlerbirliği ise 14 kez kazandı. 35 mücadele beraberlikle sonuçlandı.