Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı anlatım

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final heyecan Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ile başlıyor. Beşiktaş Vodafone Park'ta konuk edeceği Gençlerbirliği karşısında rövanş öncesi avantajlı bir sonuç elde etmek istiyor. Gençlerbirliği ise zorlu deplasmanda en azından yenilmemeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love da maç kadrosunda yer alıyor. Saat 20.30'da başlayan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, avantajlı bir skor elde ederek rövanşa rahat çıkmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş, Ümit Özat'ın tekrar takımın başına gelmesiyle birlikte çıkış yakalayan Gençlerbirliği karşısında sahasında galibiyet arıyor. Gençlerbirliği ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla Ankara’ya dönmeyi planlıyor. Vodafone Park’ta saat 20:30’da başlayan Beşiktaş Gençlerbirliği maçını Serkan Çınar yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonlarını SKOR canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün gece takıma katılan yeni transfer Vagner Love’u da maç kadrosuna dahil etti. Karşılaşmaya forvette Negredo ile başlayacak olan Beşiktaş’ta Vagner Love, ilerleyen dakikalarda görev almak için bekleyecek.