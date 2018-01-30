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Atiker Konyaspor durmuyor… Volkan Şen ve Egemen Korkmaz

Transferin hızlı takımlarından Atiker Konyaspor, Samuel Eto'o'dan sonra Volkan Şen ve Egemen Korkmaz ile de anlaşmak üzere...
18:4830 Ocak 2018
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Atiker Konyaspor durmuyor… Volkan Şen ve Egemen Korkmaz

Transferin son günlerini hareketli geçiren Atiker Konyaspor, Trabzonspor’da forma giyen Volkan Şen ile prensip anlaşmasına vardı. Yeşil- beyazlı ekibin Medipol Başakşehir’de forma giyen Egemen Korkmaz ile yaptığı görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.

30 Ocak 2018 Son dakika | Samuel Eto`o Konyaspor`da! Resmi açıklama geldi... Samuel Eto'o ile yapılan ilk görüşmede sonuç alamayan Konyaspor, bu sabah saatlerinde transfer için bir kez daha devreye girdi ve yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı. Transferin akşam saatlerinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Kamerunlu futbolcu Samuel Eto’o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaşan yeşil beyazlı ekip, Trabzonspor’da forma giyen Volkan Şen ile de imzaları atma aşamasına geldi. Volkan Şen ile 1.5 yıllığna prensipte anlaşan Konyaspor’un, yıldız oyuncuyu bu gece yarısı ya da yarın kadrosuna katması bekleniyor. Yeşil- beyazlı ekibin Medipol Başakşehir’de forma giyen Egemen Korkmaz ile yaptığı görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.

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atiker konyaspor volkan şen
Son güncelleme: 19:17 | 30.01.2018
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