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‘Artık mesaj atma Ronaldo!’

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun eski bir mankene gece yarısı uygunsuz mesajlar attığı öne sürüldü.
07:3730 Ocak 2018
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‘Artık mesaj atma Ronaldo!’

32 yaşındaki 4 çocuklu yıldız futbolcunun iç çamaşırı modeli İngiliz Rhian Sugden'e attığı mesajlar kriz yarattı.

Sugden, Ronaldo'yu engellerken modelin nişanlısı Oliver Mellor da ünlü futbolcudan “Kibarca” mesajları sonlandırmasını istedi.

27 Ocak 2018 Bu sözler çok konuşulur `Ronaldo ile öpüşürüm Neymar ile de...` Alessandra Ambrosio, tıpkı Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima gibi hem Brezilyalı hem bir melek. Artık kıdemli bir Victoria's Secret manken olan Alessandra Ambrosio 36 yaşında ama formundan hiçbir şey kaybetmiyor. Futbolcu model aşkları malum. Her daim mutlaka birbirleri ile adları geçiyor. Ancak Bu durum Ambrosio için geçerli değil çünkü o evli. Jamie Mazur ile 2008 yılında evlenen güzel modelin bir kızı bir oğlu var ve evliliği tüm hızıyla devam ediyor. Ancak muzır muhabirler onu yine de futbolcu soruları ile terletmeye devam ediyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
cristiano ronaldo Real Madrid Rhian Sugden
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