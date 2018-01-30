‘Artık mesaj atma Ronaldo!’

32 yaşındaki 4 çocuklu yıldız futbolcunun iç çamaşırı modeli İngiliz Rhian Sugden'e attığı mesajlar kriz yarattı.. Sugden, Ronaldo'yu engellerken modelin nişanlısı Oliver Mellor da ünlü futbolcudan “Kibarca” mesajları sonlandırmasını istedi.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t27 Ocak 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tBu sözler çok konuşulur `Ronaldo ile öpüşürüm Neymar ile de...`\r. \t\t\t\tAlessandra Ambrosio, tıpkı Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima gibi hem Brezilyalı hem bir melek. Artık kıdemli bir Victoria's Secret manken olan Alessandra Ambrosio 36 yaşında ama formundan hiçbir şey kaybetmiyor. Futbolcu model aşkları malum. Her daim mutlaka birbirleri ile adları geçiyor. Ancak Bu durum Ambrosio için geçerli değil çünkü o evli. Jamie Mazur ile 2008 yılında evlenen güzel modelin bir kızı bir oğlu var ve evliliği tüm hızıyla devam ediyor. Ancak muzır muhabirler onu yine de futbolcu soruları ile terletmeye devam ediyor.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .