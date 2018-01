Arda’nın kardeşi Okan Turan’dan Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım!

Başakşehir, sahadan 5-0 galip ayrılırken Arda Turan oyuna 54. dakikada Emre Belözoğlu’nun yerine oyuna girdi. Maçta gol ya da asist yapamadı.

Maçı tribünden izleyenler arasında Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan da vardı.

Eşkiya Dünya’ya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Okan Turan, bir grup arkadaşıyla maçı izlerken “Çok olanlar değil, inananlar kazanır” atkısıyla poz verdi.

Her fırsatta Galatasaraylı olduklarını dile getiren Arda ve Okan Turan kardeşler sosyal medyada tepki çekti.

İşte o atkı sonrası yapılan paylaşımlar…

Zamanında Fatih Akyel in kardeşi gibi şimdi de arda turan ın kardeşi okan turan sahneye çıkmış. Tarih değişse de bu tipler sadece isim değiştiriyor. Yoksa ruh aynı ruh. O da haklı tabi abi parası tatlı geliyordur. Neyse başakşehirin bir ergen taraftarı daha olmuş.

