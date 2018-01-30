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Arda’nın kardeşi Okan Turan’dan Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım!

Başakşehir'in sahasında Karabükspor'u 5-0 yendiği maçta tribündeki bir ismin açtığı atkı dikkat çekti.
09:2430 Ocak 2018
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Arda’nın kardeşi Okan Turan’dan Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım!

Başakşehir, sahadan 5-0 galip ayrılırken Arda Turan oyuna 54. dakikada Emre Belözoğlu’nun yerine oyuna girdi. Maçta gol ya da asist yapamadı.

Maçı tribünden izleyenler arasında Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan da vardı.

Eşkiya Dünya’ya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Okan Turan, bir grup arkadaşıyla maçı izlerken “Çok olanlar değil, inananlar kazanır” atkısıyla poz verdi.

Her fırsatta Galatasaraylı olduklarını dile getiren Arda ve Okan Turan kardeşler sosyal medyada tepki çekti.

İşte o atkı sonrası yapılan paylaşımlar…

Etiketler
arda turan Başakşehir galatasaray Okan Turan
Son güncelleme: 09:29 | 30.01.2018
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