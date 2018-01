Ahmet Çakar’dan Aykut Kocaman’a: ‘Hoca değil, seyissin!’

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası karşılaşmayı değerlendiren eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a çok sert ifadelerle eleştirilerde bulundu.

Eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor – Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman ile ilgili ağır yorumlarda bulundu.

İşte Ahmet Çakar’ın maç sonrası değerlendirmeleri.

‘Bu Aykut Kocaman denen sözde antrenör, sözde teknik direktör futbol sekreteri, İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım’ı sahaya koyuyor, kulübede ise Valbuena ve Soldado var. Sen hoca falan değilsin, Fenerbahçe düşmanısın. Sen kıskançsın, sen çekemiyorsun, sen nasıl Valbuena’yı bu şekilde eleştirirsin.

Alex efsanesini söndüren sensin. Aykut Kocaman’ı milli takım hocası yapın, Cenk Tosun, Burak Yılmaz’ı falan çağırmaz. Bu isimleri çağırmama nedeni futbolla ilgili olmaz çocuklukta yaşadığı bir takım rahatsızlıklar, kompleksler nedeniyle yıldız oyuncuları oynatmıyor.

Aykut Kocaman Veliefendi’de yarışlara hazırlansın, en asil atı koşturmaz eşek at ile yarış kazanmaya çalışır. At antrenörleri seyisleri sakın yabana atmayın, zor bir iştir her zaman için. Atların her şeyiyle ilgilenirler, ne yedi, ne içti, nasıl koştu hepsine bakarlar.

Buradan Aykut Kocaman’a geliyorum, sen teknik direktör değil, sen futbol sekreteri falan değilsin sen seyissin! Eski başkan Dursun Özbek’e Rasim Ozan Kütahyalı’ya penguen dediğinde Ertem Şener gülmüştü, şimdi Aykut Kocaman’a seyis dedim diye Ertem Şener müdahale ediyor, rahatsız oluyor

Aykut Kocaman, yıllar önce çok önemli bir dünya yıldızı bir oyuncu geldi, adı Hleb. Bu aykut Kocaman yine bu ismi de oynatmadı. Ruhi bir sıkıntı ve tramvaya bağlı bir kıskançlık yaşıyor diyebiliriz.

Fatih Terim yıldız oyuncuları yıllarca idare etmiştir, Şenol Güneş de aynı şeyi yapmıştır. Ama Aykut Kocaman yapmıyor.’

