Adebayor’dan duygusal ‘Mehmetçik’ açıklaması

Başakşehir'in dünya yıldızı futbolcusu Emmanuel Adebayor, Karabükspor'u 5-0 yendikleri maçta attığı golden sonra asker selamı vermişti. Togolu golcü maçtan sonra asker selamıyla ilgili duygulandıran bir açıklamada bulundu.

Başakşehirli Emmanuel Adebayor, Karabükspor’u 5-0 yendikleri maçtan sonra Türk futbolseverlerin takdirini kazanan açıklamalara imza attı. Togolu golcü, attığı golün ardından verdiği asker selamıyla ilgili duygulandıran sözler sarf etti.

İşte dünyanın en önemli golcülerinden biri olan Adebayor’un attığı golün ardından verdiği asker selamıyla ilgili söylediği sözler;

Golden sonra asker selamı verdim. Hayatlarını bizim için feda eden askerlerimize, onların ailelerine saygı göstermemiz gerekiyor. Onların kayıplarını telafi edemeyiz ama ben de bulunduğum ülkenin askerlerine bu şekilde saygımı göstermek istedim.