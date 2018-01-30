38 yaşındaki Tim Cahill, 14 yıl sonra eski takımında!

38 yaşındaki Avustralyalı yıldız oyuncu Tim Cahill, eski takımı Millwall ile sözleşme imzaladı.

Avustralya futbolunun yıldız ismi Tim Cahill, sezon sonuna kadar İngiltere Championship takımlarından Millwall'a transfer oldu.

Millwall Kulübü'nden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi. Takımında 7 numaralı formayı giyecek Cahill, 14 yıl sonra eski takımına imzayı attı. Yıldız oyuncu, 1998-2004 yıllarında oynadığı Millwall’da 251 maça çıkıp 57 gol kaydetmişti.

Kariyerinde Everton, New York Red Bulls, Şanghay Shenhua gibi takımlarda top koşturan Cahill, son olarak ülkesinin Melbourne City ekibinde forma giydi.

50 GOL ATMIŞTI

Orta saha ve hücumda görev yapan Cahill, Avustralya Milli Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası’na katılmasında da önemli rol oynamıştı. Kariyeri boyunca 104 kez giydiği Avustralya Milli Takımı formasıyla 50 gol atan tecrübeli futbolcu, 4. kez Dünya Kupası’nda mücadele edecek.