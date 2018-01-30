30 Ocak transfer gündemi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor son dakika transfer haberleri…

Ara transfer döneminin son ermesine 2 gün kala Beşiktaş, Larin transferinde resmen mutlu sona ulaştı. Ndiaye transferini her an resmi olarak açıklayacak olan Galatasaray'da yabancı oyuncu transferi mesaisi başladı. Transferin suskun ekibi Fenerbahçe'nin umudu kiralık formulü. İşte 30 Ocak transfer dedikoduları ve son dakika transfer açıklamaları...

Transfer döneminin hızlı takımı Beşiktaş, Vagner Love transferi ardından Clyde Larin transferinin de açıklayarak forvet hattını iyice güçlendirdi ve rakiplerine adeta göz dağı verdi. Rekor fiyata Ndiaye’yi satacak Galatasaray, gelecek transfer parasıyla öncelikle olarak sol bek problemini çözmek istiyor. Fenerbahçe’de yaklaşık 2 ay forma giyemeyecek Janssen yerin kiralık başka bir oyuncuyla anlaşmanın formülü aranıyor. İşte 30 Ocak transfer gündem ve son dakika transfer söyletileri…

“DEMİR ADAM” PALETTA, FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLACAK MI?

Ara transfer döneminin bitmesine 48 saat kala sarı-lacivertliler acil düğmesine bastı. Trabzonspor ile oynanan karşılaşma öncesi Neto ve Skrtel’in sakatlıkları Kanarya’yı zor duruma düşürmüştü. Tek sağlam stoper Neustadter’in yanına sürekli orta sahadan birinin devşirmek zorunda kalan teknik direktör Aykut Kocaman da 90 dakika bitiminde bu konuya değindi. Deneyimli çalıştırıcı “Bana 10 numara veya forvet deği, stoper lazım” ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından sarı-lacivertliler hemen transfere sarıldı. Hedefteki isim Milan’dan Gabriel Paletta.

İtalyanların transferleri önceden veren ünlü gazetecisi Gianluca Di Marzio, Calciomercato’dan Fenerbahçe’nin yaz döneminde ilgilendiği Gabriel Paletta’yı bir kez daha gündemine aldığını yazdı. Milan’da bu sezon sadece Avrupa Kupası’nda oynanan Rijeka maçında 90 dakika sahada kalan Paletta, ligde ise şans bulamadı. 31 yaşındaki oyuncu kontratında son 6 ayına girdi. Fenerbahçe onu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Verilen taktiği çabuk kavrayan ve uygulayan yapısıyla uyum süresinin kısa olması da düşünülüyor.

JAPON SOL BEK ADIM ADIM GALATASARAY’A GELİYOR!

İtalyan basınının dünyaca ünlü gazetecisi Gianluca di Marzio’nun iddiasına göre, Galatasaray, Inter’in Japon sol beki Yuto Nagatomo için Milano ekibiyle temasa geçti. Di Marzio, Twitter hesabından duyurduğu haberin ardından bir tweet daha atttı ve “Başka kaynaklardan edindiğim bilgiye göre transfer bitmek üzere…” yazdı.

Son haftalarda Inter’in ilk 11’inden uzak kalan Nagatomo’nun , teknik direktör Spalletti tarafından artık kadroda düşünülmediği belirtiliyor. Son dönemde sol bek pozisyonunda Davide Santon’a yer veren Spalletti, son SPAL maçında ise bir sağ bek olan Joao Cancelo’yu ilk 11’de oynatmıştı.

BEŞİKTAŞ, LARİN TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI

Beşiktaş, Cyle Larin'i resmen renklerine bağladı. Orlando City ile yaşanan sorunları çözen siyah beyazlı kulüp, 22 yaşındaki golcü ve MLS ekibi ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş, Kanadalı oyuncu için 4 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Orlando City ile 1.8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş, yaklaşık 2 hafta önce İstanbul'a getirdiği 22 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli olmadan transfer etmeyi planlıyordu. Ancak MLS ekibi, Larin'in sözleşmesini tek taraflı olarak 1 yıl uzattı.

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