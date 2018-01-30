10 milyon euro hemen geliyor

Ndiaye için Stoke City ile 15+1 milyon euroya anlaşan Cim-Bom, peşinatı yüksek tuttu. 31 Ocak’ta “Borcu yoktur” kağıtlarını almak isteyen sarı-kırmızılılar, 10 milyon euronun bugün hesaba yatırılmasını istedi.

Badou Ndiaye'yi 15+1 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Stoke City'ye satan Galatasaray'da öncelikli hedef gelecek peşinat ve bununla oyunculara hemen ödeme yapılması…

Sarı-kırmızılı yönetim, bu nedenle paranın önemli bir kısmını nakit olarak istedi. İngiliz ekibi ile yapılan pazarlıkta peşinat konusuna büyük önem veren Cim-Bom, ödenecek bonservisin 10 milyon eurosunun bugün hesaba yatırılmasını istedi.

Böylece gelecek para ile futbolcuların 4 aylık birikmiş alacakları ödenecek ve kriz aşılmış olacak. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu ve çalışanlarından “Borcu yoktur” kağıdını almak için en geç yarın bu ödemeleri yapmak durumunda… Aksi takdirde hem UEFA ile başı belaya girecek, bazı futbolcuların bedelsiz olarak gitmesinin yolu açılacak.

Takım içi dengelerin kurulması ve borçların ortadan kalkması adına Ndiaye'nin gidişine onay veren Galatasaray Yönetimi, yapılan anlaşmaya bir sonraki satıştan pay verilmesini de koydurdu. Böylece Stoke City Ndiaye'yi satması halinde Galatasaray'a %15 pay verecek.

27 yaşındaki futbolcuya ödenmesi gereken 900 bin euro ile beraber Osmanlıspor'a verilmesi söz konusu 1.5 milyon euroluk bonuslardan da kurtulan Galatasaray böylece bu operasyonla kârlı bir ticaret yaptı. Ndiaye'den gelen paranın bir bölümü ile transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar Asamoah için Juventus'a son bir teklifte bulunacak. Cim-Bom'un diğer alternatifleri de göz önünde bulundurduğu ifade edildi.

Galatasaray, Stoke City'nin Badou Ndiaye'yi satması halinde İngiliz kulübünden %15 pay alacak.

(Milliyet)

Galatasaray, Ndiaye için Stoke City ile anlaştı... G.Saray, Senegalli oyuncu için İngiliz ekibiyle 16 milyon euro garanti, artı 1 milyon euro bonus karşılığında anlaştı. İlgili Haberi Oku