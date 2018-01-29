Vagner Love’dan Beşiktaş paylaşımı: ‘2.5 yıllık sözleşme imzaladım’

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vagner Love, siyah-beyazlı formayla paylaşımda bulundu. Love paylaşımında "2.5 yıllık sözleşme imzaladım" ifadelerini kullanırken "Hazırım" mesajı verdi.

Beşiktaş’ın görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği Vagner Love, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşan Love; fotoğrafın altına, “Beşiktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladım. Şampiyonlar Ligi’nde takıma yardımcı olmak için hazırım” notunu düştü.

Beşiktaş Vagner Love`ı KAP`a bildirdi! İşte merakla beklenen video... Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan Vagner Love ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlılar günler öncesinden konuşulan tanıtım videosunu da twitter hesabından paylaştı. İlgili Haberi Oku