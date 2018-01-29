TFF 1. Lig | İstanbulspor 2-1 Denizlispor

TFF 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, konuğu Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi bu sonuçla 29 puanla 6. sıraya yükselirken Denizlispor ise 17 puanla 16. sırada kaldı. Denizli'nin bu sezon resmi maçlarda deplasmandaki galibiyet hasreti sürdü.

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