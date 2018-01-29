TFF 1. Lig | İstanbulspor 2-1 Denizlispor
TFF 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor sahasında, Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele İstanbulspor'un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. 24. dakikada sağ kanattan gönderilen ortada ceza sahası içinde gelişine vuran Halil'in şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti. 26. dakikada Yalçın'ın kafa vuruşunda ceza sahası içinde seken topu iyi kontrol eden Halil meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 29. dakikada Zeki'nin sağ kanattan ortasında altı pasta Halil Çolak topu düzelttin sonra sert vurdu. Kaleci Asil Kaan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
52’de çalımlarla ceza sahasına giren Nemanja Kojic'in vuruşunda kaleci Asil topu son anda kornere çeldi. 68’de Zeki'nin sağ kanattan vuruşunda ceza sahası içinde Kerem Can'a çarpan top ağlara gitti: 2-0. 73. dakikada İsmail'in ceza sahası içi sağ kanattan vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti. 77. dakikada Barış'ın sol kanattan kafa ile içeri çevirdiği topu, Hasan kafa ile ağlara gönderdi: 2-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Burak Cansız
İstanbulspor: Okan Koçuk, Oğuzhan, Yalçın, Wellington Nascimento, Mehmet Zeki Çelik, Aldin Cajic (Eslem Öztürk dk. 79), Onur, Halil Çolak, Kubilay, Muhammed (Onur Kolay dk. 58), Nemanja Kojic (İbrahim dk. 69)
Denizlispor: Asil Kaan, Kerem Can, Canberk, Cenk, Burak (Cihan dk. 85), Hasan Kılıç (Veli dk. 90), Alperen, Barış Örücü, Berkan (İsmail Haktan dk. 46), Ziya Alkurt, Patrick Friday Eze
Goller: Halil Çolak (dk. 26), Kerem Can (dk. 68 k.k.) (İstanbulspor), Hasan (dk. 77) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Zeki, Onur, Eslem (İstanbulspor), Kerem Can (Denizlispor)