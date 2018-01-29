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TFF 1. Lig | İstanbulspor 2-1 Denizlispor

TFF 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, konuğu Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi bu sonuçla 29 puanla 6. sıraya yükselirken Denizlispor ise 17 puanla 16. sırada kaldı. Denizli'nin bu sezon resmi maçlarda deplasmandaki galibiyet hasreti sürdü.
23:0329 Ocak 2018
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TFF 1. Lig | İstanbulspor 2-1 Denizlispor

TFF 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor sahasında, Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele İstanbulspor'un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. 24. dakikada sağ kanattan gönderilen ortada ceza sahası içinde gelişine vuran Halil'in şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti. 26. dakikada Yalçın'ın kafa vuruşunda ceza sahası içinde seken topu iyi kontrol eden Halil meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 29. dakikada Zeki'nin sağ kanattan ortasında altı pasta Halil Çolak topu düzelttin sonra sert vurdu. Kaleci Asil Kaan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52’de çalımlarla ceza sahasına giren Nemanja Kojic'in vuruşunda kaleci Asil topu son anda kornere çeldi. 68’de Zeki'nin sağ kanattan vuruşunda ceza sahası içinde Kerem Can'a çarpan top ağlara gitti: 2-0. 73. dakikada İsmail'in ceza sahası içi sağ kanattan vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti. 77. dakikada Barış'ın sol kanattan kafa ile içeri çevirdiği topu, Hasan kafa ile ağlara gönderdi: 2-1 28 Ocak 2018 TFF 1. Lig | Gaziantepspor 0-4 Gazişehir Gaziantep İki Gaziantep takımının mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, Gaziantepspor'u deplasmanda farklı yenmeyi başardı. İlgili Haberi Oku

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Burak Cansız

İstanbulspor: Okan Koçuk, Oğuzhan, Yalçın, Wellington Nascimento, Mehmet Zeki Çelik, Aldin Cajic (Eslem Öztürk dk. 79), Onur, Halil Çolak, Kubilay, Muhammed (Onur Kolay dk. 58), Nemanja Kojic (İbrahim dk. 69)

Denizlispor: Asil Kaan, Kerem Can, Canberk, Cenk, Burak (Cihan dk. 85), Hasan Kılıç (Veli dk. 90), Alperen, Barış Örücü, Berkan (İsmail Haktan dk. 46), Ziya Alkurt, Patrick Friday Eze

Goller: Halil Çolak (dk. 26), Kerem Can (dk. 68 k.k.) (İstanbulspor), Hasan (dk. 77) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Zeki, Onur, Eslem (İstanbulspor), Kerem Can (Denizlispor)

Etiketler
denizlispor İstanbulspor tff 1.lig
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