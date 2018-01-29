Tayfun Korkut, Stuttgart’ın yeni teknik direktörü oldu
Almanya Bundesliga'da zor günler geçiren Stuttgart, teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'u getirdi. 43 yaşındaki genç çalıştırıcı Beşiktaş'ın eski yıldızları Andreas Beck ve Mario Gomez'in de hocası oldu.
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, teknik direktörlük görevine 43 yaşındaki Türk çalıştırıcı Tayfun Korkut’un getirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Hannes Wolf ile yolları ayıran Stuttgart’ta yönetim, teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut’u getirdi.
Alman ekibi, Türk teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada Tayfun Korkut’un yarın takımının başında ilk antrenmanına çıkacağı kaydedildi. Korkut ayrıca Beşiktaş’ın eski futbolcuları Andreas Beck ve Mario Gomez’in de yeni hocası oldu.
Son güncelleme: 20:07 | 29.01.2018