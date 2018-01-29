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Tayfun Korkut, Stuttgart’ın yeni teknik direktörü oldu

Almanya Bundesliga'da zor günler geçiren Stuttgart, teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'u getirdi. 43 yaşındaki genç çalıştırıcı Beşiktaş'ın eski yıldızları Andreas Beck ve Mario Gomez'in de hocası oldu.
19:5829 Ocak 2018
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Tayfun Korkut, Stuttgart’ın yeni teknik direktörü oldu

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, teknik direktörlük görevine 43 yaşındaki Türk çalıştırıcı Tayfun Korkut’un getirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Hannes Wolf ile yolları ayıran Stuttgart’ta yönetim, teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut’u getirdi.

Alman ekibi, Türk teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada Tayfun Korkut’un yarın takımının başında ilk antrenmanına çıkacağı kaydedildi. Korkut ayrıca Beşiktaş’ın eski futbolcuları Andreas Beck ve Mario Gomez’in de yeni hocası oldu.

29 Ocak 2018 Bayern Münih Beşiktaş maçı TRT1`de Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 20 Şubat Salı günü deplasmanda Alman temsilcisi Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Almanya Bundesliga Stuttgart Tayfun Korkut VfB Stuttgart
Son güncelleme: 20:07 | 29.01.2018
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