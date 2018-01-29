Tayfun Korkut, Stuttgart’ın yeni teknik direktörü oldu

Almanya Bundesliga'da zor günler geçiren Stuttgart, teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'u getirdi. 43 yaşındaki genç çalıştırıcı Beşiktaş'ın eski yıldızları Andreas Beck ve Mario Gomez'in de hocası oldu.

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