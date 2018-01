Survivor 2018 ne zaman başlayacak? İşte Survivor All Star yarışmacı kadrosu!

Her sene reyting rekorları kıran Survivor, bu sene Survivor All-Star olarak ekranlara gelecek. Peki birçok sporcu ismin de yer alacağı Survivor 2018 ne zaman başlıyor? Survivor Ünlüler ve Survivor Gönüllüler takımında kimler var? İşte açıklanan isimler ve Survivor 2018 başlayacağı tarih...

Milyonları ekran başına kitleyen Survivor bu sene ne zaman başlayacak tüm seyirciler merak ediyor. Acun Ilıcalı tarafından, bu sene Survivor All Star olacağı açıklanan yarışmanın Survivor 2018 kadrosunda kimler yer alacak hala tamamı açıklanmadı. Yine Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak yarışılacak Survivor All Star’da yeniden katılacak birçok eski yarışmacının ismi belli oldu. Peki bu sene Survivor 2018 All Star yarışmasında kimler var, hangi isimler yarışacak, Survivor ne zaman başlayacak izleyeciler tarafından araştırılıyor. İşte Survivor 2018 All Star’da yarışacak yarışmacı ünlüler ve Survivor ne zaman başlayacak sorusunun cevabı…

SURVİVOR 2018 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2018 All-Star Ünlüler Gönüllüler için izleyiciler merak içinde. Tv8’de Acun Ilıcalı’nın sunumuyla yayınlanacak yarışma Survivor 2018 All Star , 10 Şubat’ta yayınlanmaya başlayacak.

SURVİVOR ALL STAR 2018 KADROSU (AÇIKLANAN İSİMLER)

ADEM KILIÇCI

Adem Kılıççı, Survivor 2017 yarışmasında ünlüler takımında yer aldı. Survivor 2017’de Ogeday ile finale kalan ve ikinci olan Adem Kılıççı, yarışma boyuncu Sabriye Ergin ile olan yakınlığıyla gündeme geldi.

HİLMİCEM İNTEPE

Survivor Hilmi Cem İntepe, 1992’de Muğla Yenice’de doğdu. Hilmi Cem, 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik’te yaşadı. 15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cem hiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi. 17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem, bir çok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Yetenek Sizsiniz Türkiye’ye katılıp dikkatleri üzerine çeken Hilmi Cem, Survivor 2013’te şampiyon olarak bambaşka bir dünyaya adım attı.

MERVE AYDIN

Survivor Türkiye’nin resmi hesabından açıklaması yayınlanan Merve Aydın şu sözleri dile getirdi: “Bu sene Survivor All Star takımında ben de varım. Karşı tarafta gönüllüler olacak. Bakalım nasıl bir gönüllü takımı olacak? Gerçekten onlar da bizim kadar güçlü olacak mı çok merak ediyorum.”

MURAT CEYLAN

Murat Ceylan 15 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan beri müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, 8 yıl boyunca İstanbul Devlet Konservatuarı Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü 3. Sınıfta lisans eğitimine devam ediyor. Müzikten başka bir çok spor dalıyla da yakından ilgilenen Murat 7 yıldır profesyonel olarak fitness ile uğraşıyor.

NAGİHAN KARADERE

Milli atletlerimizden Nagihan Karadere, Survivor 2016’da Ünlüler takımında mücadele etmişti. Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor’ın 2018 kadrosuna milli atlet Nagihan Karadere dahil oldu. Karadere yarışmaya katılacağının açıklanmasının ardından şöyle konuştu: “Survivor 2018 All Star kadrosunda ben de varım. Efsana bir ünlüler takımı ile bomba bir gönüllüler takımının amansız mücadelesine seyirci olacaksınız. Rekabetin ve adrenalinin hat safhada olduğu, parkurların alev alev yandığı, acının açlığın ve özlemin tavan yaptığı zorlu bir Survivor’la sizlerin karşısında olacağız. Benim hazır olup olmadığımı düşünüyorsanız ben zaten doğuştan hazırım. Mücadele etmesi bizden soluksuz izlemesi ve destek vermesi sizden.”

SEMA AYDEMİR

İkinci kez Survivor’a katılacak olan Sema Aydemir ilk duygularını şu sözlerle ifade etti: “Ve yine vakit Survivor vakti. 2018 Survivor en hırslı, en güçlü yarışmacıların olduğu Survivor. Madem biz buna layık görülmüşüz antremanlara tam gaz devam. Korkuyor muyum? Evet. Umurumda mı? Hayır. Biz ne yangınlar, sakatlıklar, hastalıklar gördük. Hazırız, hazırlanıyoruz. Sizlere iyi seyirler bizlere sabırlar.”

HAKAN HATİPOĞLU

3. defa Survivor’a katılacak olan Hakan Hatipoğlu “2010, 2015’e göre daha kolaydı. 2015 All Star olduğu ve uzun sürdüğü için çok zor şartlar yaşadık. 2 kere Survivor’a katılmanın yanı sıra Panorama’da 250’ye yakın program yaptım. Bu da ayrı bir tecrübe. Hayatımda çok büyük bir yeri var Survivor’ın” dedikten sonra sözlerine “Güçlü bir All Star takımının karşısına basit bir takım çıkmayacaktır. Gönüllüler de efsane bir takım olacaktır. Cumaali ye çok büyük saygım var. 1700 kilometre yürümek büyük bir azim” şeklinde devam etti.

TURABİ

Turabi, Instagram hikayesine yaptığı paylaşımda önce Survivor'a gelmeyeceğini “Üzülerek söylüyorum ki bu sene gelmiyorum” sözleriyle duyurdu. Herkes neler olduğunu merakla beklerken Turabi'den bir paylaşım daha geldi ve “Evet üzülerek söylüyorum ki bu sene arkamdan çevrilecek hiç bir oyuna gelmiyorum” dedi. Turabi son olarak “Gitmiyorum diye sevinenler… Gülümsemeyin ‘turbolandınız'” paylaşımını yaptı.

CUMALİ AKGÜL

Cumali Akgül, Surivor 2018’e katılabilmek için Iğdır’dan başlayıp tam 1500 km yürüdü. Daha sonra Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show programında Acun Ilıcalı, Cumali Akgül’ü Gönüllüler takımına kabul etti. Böylelikle Survivor’un 2018’de yayınlanacak bölümünün ilk yarışmacısı Cumali Akgül oldu.

NEVİN YANIT

Son olarak Nevin Yanıt’ın Survivor 2018 katılacağını duyuran Acun Ilıcalı, “Milli atletimiz Nevin Yanıt Survivor’da! Nevin, All Star takımına karşı Gönüllüler’in takımında yarışacak. Nagihan, Merve ve Sema’ya Allah kolaylık versin” ifadelerini kullandı. Nevin Yanıt ise ilk açıklamasında”Survivor 2018 gönüllüler takımında ben de varım. Karşı takım çok tecrübeli ama ben de çok iyiyim. Kendime güveniyorum ve inanıyorum. Hırslıyım, azimliyim ve asla pes etmem. Kendim için takımım için elimden gelenin fazlasını yapacağımdan eminim. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Şubat ayında Survivor’da görüşmek üzere” dedi.