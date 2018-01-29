19. hafta Süper Lig puan durumu: Süper Lig puan tablosunda hesaplar karıştı!

Süper Lig 19. hafta puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Tüm hesapların alt üst olduğu ligde takımların sıralaması değişti. Süper Lig'in zirvedeki takımların puan tablosunda durumu ne? Galatasaray evinde Osmanlıspor'u yenerek maç fazlasıylada olsa Süper Lig puan tablosunda liderlik koltuğuna oturdu. İşte 19. hafta Süper Lig güncel puan durumu...

Süper Lig puan durumu Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin maçlarının ardından bambaşka bir haldı. Adeta kazanın puan durumunda lider duruma geldiği Süper Lig’de Fenerbahçe, Trabzonspor’la berabere kalarak son puan durumunda ağır yara aldı. Süper Lig Pazartesi günü Başakşehir Karabük maçıyla devam edecek 19. hafta puan sıralaması netleşecek. Galatasaray güncel puan durumunda 41 puanla lider konumuna gelmiş olmasına rağmen şu an 39 puandaki Başakşehir’in bu hafta kazanması halinde lig tablosunda koltuğunu kaybedecek. Fenerbahçe ise zorlu Trabzonspor deplasmanında berabere kalarak 36 olan puanını 37’ye çıkarttı. Peki Süper Lig'de son puan durumu ne? İşte 19. hafta güncel Süper Lig puan tablosu…

19. HAFTA SÜPER LİG PUAN DURUMU

YENİ LİDER GALATASARAY OLDU!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Osmanlıspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda yönetimin kampanyası ile taraftarın yoğun ilgi gösterdiği müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Galibiyeti getiren golü 37'de Eren Derdiyok'un indirdiği topta Sofiane Feghouli kaydederken Aslan puanını 41'e yükseltti ve 2 puan farkla Başakşehir'in önüne geçti. Osmanlıspor ise bu yenilgiyle 18 puanla 15. sırada kaldı.

FENERBAHÇE YARIŞTA AĞIR YARA ALDI

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası dev bir randevuya sahne oldu. Haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ligde 11 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe ile 9 maçtır yenilmeyen Trabzonspor'u bir araya getiren zorlu mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı. Ev sahibinin serisi 10 maça, Fenerbahçe'nin serisi ise 12 maça çıktı. Trabzonspor 31 puanla beşinci sıraya yükselirken Fenerbahçe 37 puanla 3. sırada kaldı.