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SON DAKİKA | Sergen Yalçın Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı

Kasımpaşa, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi. Bein Sports'un haberine göre Sergen Yalçın yarın imza atacak.
21:1729 Ocak 2018
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SON DAKİKA | Sergen Yalçın Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig’de Teknik Direktör Kemal Özdeş’le yollarını ayıran Kasımpaşa, Sergen Yalçın’ı göreve getirdi. Bein Sports’un “son dakika ifadesiyle paylaştığı habere göre Sergen Yalçın, lacivert-beyazlılarla yarın sözleşme imzalayacak.

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Etiketler
Kasımpaşa sergen yalçın spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:23 | 29.01.2018
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