SON DAKİKA | Sergen Yalçın Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı
Kasımpaşa, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi. Bein Sports'un haberine göre Sergen Yalçın yarın imza atacak.
Spor Toto Süper Lig’de Teknik Direktör Kemal Özdeş’le yollarını ayıran Kasımpaşa, Sergen Yalçın’ı göreve getirdi. Bein Sports’un “son dakika ifadesiyle paylaştığı habere göre Sergen Yalçın, lacivert-beyazlılarla yarın sözleşme imzalayacak.
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28 Ocak 2018 Kasımpaşa`dan Igor Tudor açıklaması Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Igor Tudor'un getirileceği iddialarına kulüpten yanıt geldi. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 21:23 | 29.01.2018