Son dakika… Beşiktaş, Matej Mitrovic’i Club Brugge’a kiraladı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında 4.2 milyon Euro'ya Rijeka'dan transfer ettiği Matej Mitrovic’i Club Brugge'e kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş, Matej Mitrovic‘in 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte, 500 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar Club Brugge’e kiralandığını açıkladı.

İŞTE SİYAH BEYAZLI KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Matej Mitrovic’in Club Brugge'a Geçici Transfer Süreci Tamamlandı

Beşiktaş Futbol A.Ş., Matej Mitrovic'in Club Brugge'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic’in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 2017-2018 Sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400.000 Avro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100.000 Avro olarak belirlenmiştir. Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.500.000 Avro garanti, 500.000 Avro şarta bağlı olmak üzere olup 01.06.2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır.”