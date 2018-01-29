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Son dakika | Atiker Konyaspor, Eto’o ile prensip anlaşmasına vardı

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Galatasaray'ın da transfer gündeminde bulunan Antalyasporlu Samuel Eto'o ile prensip anlaşmasına vardı.
11:4829 Ocak 2018
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Son dakika | Atiker Konyaspor, Eto’o ile prensip anlaşmasına vardı

Atiker Konyaspor, Kamerunlu golcü Samuel Eto’o ile 2,5 yıllığına prensipte anlaştı. Küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto’o’nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

5 MİLYON EURO

Kardemir Karabükspor’dan Yatabare ve Beşiktaş’tan Orkan Çınar’ı renklerine bağlayan Atiker Konyaspor, Antalyaspor’dan ayrılacak olan Samuel Eto’o’yu da renklerine bağlamak için çalışmasını sürdürüyor. Eto’o ile 5 milyon Euro’ya 2.5 yıllığına prensipte anlaşıldığı, küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto’o’nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Etiketler
konyaspor samuel etoo
Son güncelleme: 11:55 | 29.01.2018
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