Son dakika | Atiker Konyaspor, Eto’o ile prensip anlaşmasına vardı

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Galatasaray'ın da transfer gündeminde bulunan Antalyasporlu Samuel Eto'o ile prensip anlaşmasına vardı.

Atiker Konyaspor, Kamerunlu golcü Samuel Eto’o ile 2,5 yıllığına prensipte anlaştı. Küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto’o’nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

5 MİLYON EURO

Kardemir Karabükspor’dan Yatabare ve Beşiktaş’tan Orkan Çınar’ı renklerine bağlayan Atiker Konyaspor, Antalyaspor’dan ayrılacak olan Samuel Eto’o’yu da renklerine bağlamak için çalışmasını sürdürüyor. Eto’o ile 5 milyon Euro’ya 2.5 yıllığına prensipte anlaşıldığı, küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto’o’nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.