Seyhan Şaşko kimdir? Güzel sunucu kaç yaşında ve nerede doğdu?

Bein Sports'da spikerlik yapan güzel sunucu Seyhan Şaşko kimdir? Şaşko kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte güzel spiker hakkında bilinmeyenler ve merak edilenler...

Kariyerinin başarılı bir dönemini yaşayan güzel sunucu bu dönemde magazin dünyasının da gündeminde. Peki Seyhan Şaşko kimdir? Güzel sunucu kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte ayrıntılar…

SEYHAN ŞAŞKO KİMDİR?

Seyhan Şaşko, 7 Ocak 1989 tarihinde Makedonya’da dünyaya geldi. Henüz üç yaşındayken babasının mesleği dolayısıyla ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınan Seyhan Şaşko, eğitimine de burada başlamıştır. Marmara Üniversitesi Devlet Konservaturından mezun olan güzel isim, küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duymuştur. Tenis başta olmak üzere birçok spor dalına ilgi duyan Seyhan Şaşko, bir dönem TRT Çocuk korosunda da yer almıştır.

1.75 boya sahip olan güzel sunucu, şu sıralar Bein Sports’da kariyerini sürdür