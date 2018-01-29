Selçuk Dereli: ‘Palabıyık baştan sona yanlıştı!’

Eski hakem Selçuk Dereli, Spor Toto Süper Ligi 19. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ın performansı ile ilgili yorumda bulundu.

İşte Selçuk Dereli’nin Ali Palabıyık hakkındaki yazısı…

‘Daha önce oynanan üç Trabzonspor- Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık'ın bu karşılaşmaya yine atanması hataydı.

Dün verdiği ve vermediği kararlarla tartışma yarattı. Joao Pereira'nın Alper Potuk'a basması tartışmasız kırmızıydı. Juraj Kucka'nın Alper Potuk'a faulünde ise aynı fikirde değilim.

Fernandao'nun pozisyonunda ise sarı doğruydu. Ali Palabıyık bu kararlarıyla maçın önüne geçmiş oldu, çünkü Pereira atılsa işin rengi Fenerbahçe lehinde çok farklı gelişirdi.’

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